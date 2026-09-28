Emotivno! Lelekice su u novi spot dovele mamu i kćer

Više od 20 godina jedan je tekst čekao da postane pjesma. Tomislav Roso napisao ga je kad je imao samo 14 godina, a danas su njegove riječi dobile pet glasova. Članice grupe Lelek - Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak - u novoj pjesmi 'Ruke moje majke' pjevaju o majci, djetinjstvu i onom osjećaju sigurnosti koji često počnemo drukčije gledati tek kad odrastemo.

Priču su dodatno približile vlastitim životima. U spotu su se našle Korinina majka Suzana Rokov i Inkina kći Anastasia Perušić, a ostale članice tijekom rada na pjesmi prisjetile su se vlastitih majki i trenutaka iz djetinjstva. Kad su ponovno otvorile stari tekst, kažu, odmah im je bilo jasno što u njemu žele sačuvati.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ono što nas je prvo privuklo bila je iskrenost. Tekst nije pisan iz perspektive odrasle osobe koja pokušava rekonstruirati emociju iz djetinjstva nego ga je pisao dječak koji je tad tu emociju stvarno živio. Zbog toga u njemu nema pretjeranog objašnjavanja ni pokušaja da se nešto učini većim nego što jest. Govori o majci, blizini, sigurnosti i djetinjstvu na vrlo jednostavan i neposredan način - kažu.

Foto: PROMO

Upravo tu jednostavnost nisu željele izgubiti. Tekst nisu mijenjale samo zato što je nastao prije više od 20 godina nego su oko njega gradile produkciju koja će ga dovesti u današnje vrijeme. Na pjesmi su radili Tomislav Roso i Filip Lacković, koji su s njima surađivali i na 'Andromedi', a u glazbeni dio uključio se Marin. Najviše su pazile da produkcija ne prekrije ono zbog čega ih je tekst privukao.

- Najveći izazov bio je upravo pronaći ravnotežu između emocije teksta i produkcije. Pjesma je vrlo osobna i nismo je željeli zatrpati aranžmanom. Trebalo je ostaviti dovoljno prostora da tekst i vokali nose priču, a istodobno napraviti zvuk koji će se uklopiti u ono što Lelek danas jest - kažu članice benda.

I pet različitih glasova trebalo je uklopiti u jednu priču. Vokalne dionice ne dijele samo prema tome tko će koji dio otpjevati nego traže glas koji najbolje odgovara određenom trenutku i emociji. Na vokalnom aranžmanu radile su i s tadašnjom vokalnom trenericom Natalijom Kralj.

- Kod 'Ruku moje majke' posebno nam je bilo važno da vokali ne zvuče kao pet odvojenih izvođača nego kao jedan zajednički glas. To je i jedna od stvari koje su nam najvažnije u Leleku - ističu djevojke.

Kad je došlo vrijeme za spot, priču nisu željele udaljiti od onoga o čemu pjevaju. S redateljem Jasminom Cvišićem odlučile su prikazati odnos majke i djeteta što prirodnije, pa su pred kamere stali njihovi bližnji. Suzana Rokov, Korinina majka, preuzela je ulogu majke, a kćer je utjelovila Anastasia Perušić, Inkina kći. Inki je upravo zbog toga snimanje predstavljalo posebno iskustvo.

- Divno mi je bilo gledati je kako uživa u onome što voli. Sudjelovanje u spotu bila je njezina želja i zato mi je bilo posebno drago što smo joj to iskustvo mogli omogućiti - kaže Inka.

Foto: PROMO

Posebno je ponosna, dodaje, na to kako je Anastasia odradila cijelo snimanje, a jednog će joj dana najljepše biti vratiti se tom spotu i znati da su zajedno dijelile to razdoblje.

Korinina majka, s druge strane, nije odmah bila tako opuštena pred kamerama. Pjesma joj se svidjela čim ju je čula, ali poziv za snimanje donio je i malu dozu stresa.

- Kad se pojavilo pitanje da mama sudjeluje u spotu, njoj je to u početku bio određeni stres jer nikad prije nije radila ništa slično i nije znala što je čeka. Ali mislim da smo obje vrlo brzo shvatile koliko je zapravo lijepo i posebno imati ovakvu uspomenu - govori Korina.

Foto: PROMO

Pjesma je i ostalim članicama otvorila neke njihove uspomene. Juditu je vratila u dnevni boravak kad je imala pet godina. S majkom je tad pjevala i zamišljala da zajedno nastupaju na velikom koncertu.

- Tad mi je to bila samo dječja igra, ali danas shvaćam koliko mi je ta uspomena zapravo značila. Mislim da mi je upravo mama kroz takve male trenutke usadila vjerovanje da se snovi mogu ostvariti i da ih uvijek treba slijediti - kaže Judita.

Foto: PROMO

Lari je vratila osjećaj sigurnosti koji povezuje s majkom. Kaže kako neke stvari kao djeca uzimamo zdravo za gotovo, a njihovu vrijednost osvijestimo tek poslije.

- Posebno mi je snažna ta slika mame kojoj se uvijek možemo vratiti, bez obzira na to koliko odrastemo - kaže Lara.

Foto: PROMO

Kod Marine pjesma je povezala čak tri generacije. Kad ju je prvi put pustila obitelji, najviše je dirnula njezinu majku, ali joj je istodobno otvorila uspomene na njezinu majku, Marininu baku.

- Na neki način kroz jednu pjesmu spojile su se tri generacije žena i različiti oblici iste ljubavi. Mislim da je upravo to posebnost ovakvih priča, jer shvatimo da ono što danas primamo od svojih majki često nosi u sebi i sve ono što su one prije nas primile od svojih - kaže Marina.

Foto: PROMO

Obiteljsku priču u spotu prate i bjelovarsko-bilogorske narodne nošnje. Snimale su u Bjelovaru, ali tradiciju ni ovaj put nisu željele koristiti samo kao dekoraciju. Nošnje su, objašnjavaju, trebale povezati pjesmu s prostorom i generacijama koje su prije njih živjele iste odnose i vrijednosti.

Istodobno nisu željele da spot izgleda kao rekonstrukcija prošlog vremena. Upravo u spajanju tradicije sa suvremenim pristupom vide ono što Lelek jest. Zato im ne smeta ni to što se 'Ruke moje majke' razlikuju od 'Syenk'. Ne žele da svaka nova pjesma zvuči kao prethodna niti ponavljati formulu samo zato što je jedanput funkcionirala.

- Naš cilj nije da nakon prvih nekoliko sekundi svaka pjesma zvuči identično kao prethodna nego da nakon slušanja možete reći: 'Ovo ima nešto Lelekovo'. Taj identitet gradimo kroz višeglasje, način na koji koristimo tradicijske elemente, emociju i način na koji suvremeno pristupamo materijalu koji nosi nešto naše - ističu.

A sljedeći korak već pripremaju. Pjesma 'Ruke moje majke' dio je šire priče i albuma na kojem intenzivno rade. Na njemu će se naći već objavljene pjesme, među njima 'Syenke' i 'Ruke moje majke', ali i novi materijal, koji će pokazati kamo dalje žele ići.

- Ne želimo album završiti samo zato da bismo ispoštovali neki datum. Želimo da bude cjelina koja predstavlja ono što je Lelek do sada bio, ali i ono što tek želi postati - zaključile su 'lelekice'.