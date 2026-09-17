Irska zbog Gaze drugu godinu zaredom bojkotira Eurosong

Irska će drugu godinu zaredom bojkotirati Eurosong zbog sudjelovanja Izraela, objavila je u četvrtak irska nacionalna televizija.

RTÉ neće poslati predstavnika na natjecanje 2027. u Bugarskoj niti će prenositi show zbog 'užasnog i kontinuiranog gubitka života u Gazi te humanitarne krize koja i dalje ugrožava živote tolikog broja civila', javlja AP. Irska je, uz Nizozemsku, Island, Sloveniju i Španjolsku, bojkotirala i ovogodišnji Eurosong u znak prosvjeda zbog sudjelovanja Izraela.

Direktor Eurosonga Martin Green rekao je da organizatori žale zbog odluke RTÉ-a, ali da ju poštuju.

- Sve televizijske kuće svake godine zasebno odlučuju hoće li sudjelovati na natjecanju sljedeće godine. Ostat ćemo u kontaktu s RTÉ-om i nadamo se da ćemo ih u budućnosti ponovno pozdraviti na natjecanju - rekao je Greene.

Nizozemska televizija AVROTROS prošlog je mjeseca također objavila da će bojkotirati natjecanje sljedeće godine, također drugi put zaredom, nazvavši Eurosong 'platformom za podjele'.

Foto: Antonio Ahel

- AVROTROS neće sudjelovati na Eurosongu 2027. jer se događaj više ne može smatrati neutralnim dok je jedna od zemalja sudionica i dalje uključena u veliki vojni sukob - priopćila je televizija.

Eurosong će se sljedeće godine održati u svibnju u bugarskom crnomorskom ljetovalištu Burgasu, zahvaljujući ovogodišnjoj pobjedi Bugarke Dare s pjesmom 'Bangaranga'.

Izrael na Eurosongu sudjeluje od 1973. godine i jedna je od nekoliko neeuropskih zemalja koje se natječu na ovom glazbenom festivalu. No pozivi da se Izrael izbaci iz natjecanja postali su sve glasniji zbog postupanja vlade premijera Benjamina Netanyahua tijekom rata između Izraela i Hamasa u Gazi. Na Eurosongu 2024. u Malmöu u Švedskoj, 2025. u Baselu u Švicarskoj te ovogodišnjem natjecanju u Beču održani su propalestinski prosvjedi i uvedene pojačane sigurnosne mjere, piše AP.