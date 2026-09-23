Obavijesti

Show

Komentari 0
PONOVNO ŠALJU PREDSTAVNIKA

Nizozemska će sudjelovati na Eurosongu 2027. nakon bojkota zbog Izraela, najavili i promjene

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Nizozemska će sudjelovati na Eurosongu 2027. nakon bojkota zbog Izraela, najavili i promjene
2
Foto: Leonhard Foeger
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Natjecanje za pjesmu Eurovizije u 2027. održat će se 15. svibnja u Burgasu, bugarskom gradu na Crnom moru

Admiral

Nizozemska će konačno iduće godine sudjelovati na Eurosongu, objavio je u srijedu javni emiter koji će prenositi natjecanje za pjesmu Eurovizije, a prijenos je preuzeo od prethodne medijske kuće koja se povukla u kolovozu.

- Nizozemski javni emiter ponovno će sudjelovati na Eurosongu od 2027. s nizozemskim kandidatom. Neovisni tim stručnjaka pažljivo će nadzirati proces odabira izvođača - rekao je nacionalni javni emiter NPO.

PRIDRUŽUJE SE NIZOZEMSKOJ Irska zbog Gaze drugu godinu zaredom bojkotira Eurosong
Irska zbog Gaze drugu godinu zaredom bojkotira Eurosong

- EBU, Europska radiodifuzna unija, koja organizira Eurosong od tada je poduzela važne poteze u vezi s pravilima Eurosonga - objavio je NPO.

U kolovozu je emiter Avrotros, koji je odabrao nizozemskog kandidata i emitirao natjecanje nekoliko godina najavio povlačenje, uz objašnjenje da se 'više ne može smatrati neutralnim' zbog podjela uzrokovanih ratom u Gazi.

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo
Foto: Leonhard Foeger

Priznajući da je natjecanje izazvalo 'pomiješane osjećaje' u Nizozemskoj NPO je izvijestio da je 'od EBU-a izričito zatražio da će karakter festivala biti ujedinjujuć'.

- Važno je da kao javni emiter nastavimo sudjelovati u ovom europskom događaju, koji ujedinjuje, osobito u ovakvom trenutku - rekao je direktor za medija NPO-a Jurre Bosman.

Natjecanje je nedavno potresao val bojkota povezanih sa sudjelovanjem Izraela u popularnom natjecanju. U kolovozu su organizatori najavili da će svakoj zemlji uključenoj u oružani sukob biti zabranjeno da organizira natjecanje. No nakon povlačenja s natjecanja Avrotros je objavio da takve promjene 'nisu pružale dovoljno povjerenja u obnovu neovisnog i neutralnog karaktera Eurosonga'.

ŽARILA I PALILA Bebi Dol nekad je bila pop ikona i nastupala na Eurosongu, a sad je natjecateljica realityja 'Elita'
Bebi Dol nekad je bila pop ikona i nastupala na Eurosongu, a sad je natjecateljica realityja 'Elita'

Natjecanje za pjesmu Eurovizije u 2027. održat će se 15. svibnja u Burgasu, bugarskom gradu na Crnom moru. Zbog sudjelovanja izraelskog predstavnika ovogodišnje je natjecanje bojkotiralo pet zemalja. Nizozemska, Island, Španjolska, Irska i Slovenija povukle su se s natjecanja, a zadnje tri zemlje su i odbile emitirati prijenos tog programa.

Druga polufinalna ve?er Eurosonga
Foto: Jens Büttner/DPA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Tajna Bowiejeva hita skrivala se iza jednog poljupca, no istinu godinama nije mogao otkriti
"HEROES"

Tajna Bowiejeva hita skrivala se iza jednog poljupca, no istinu godinama nije mogao otkriti

David Bowie slučajno je kroz prozor studija ugledao zaljubljeni par. Tek desetljećima poslije otkrio je njihov identitet i zašto ga je toliko dugo skrivao.
Zbog ogromne potražnje, Oasis dodaje nove datume turneji
42 NASTUPA

Zbog ogromne potražnje, Oasis dodaje nove datume turneji

U srijedu ujutro objavljeno je da će turneja 'Live ’27' zbog 'nevjerojatnog interesa' biti proširena za još četiri koncerta. Time se broj koncerata na turneji povećao s prvotno najavljenih 38 na 42 nastupa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026