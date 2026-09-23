Nizozemska će sudjelovati na Eurosongu 2027. nakon bojkota zbog Izraela, najavili i promjene

Nizozemska će konačno iduće godine sudjelovati na Eurosongu, objavio je u srijedu javni emiter koji će prenositi natjecanje za pjesmu Eurovizije, a prijenos je preuzeo od prethodne medijske kuće koja se povukla u kolovozu.

- Nizozemski javni emiter ponovno će sudjelovati na Eurosongu od 2027. s nizozemskim kandidatom. Neovisni tim stručnjaka pažljivo će nadzirati proces odabira izvođača - rekao je nacionalni javni emiter NPO.

- EBU, Europska radiodifuzna unija, koja organizira Eurosong od tada je poduzela važne poteze u vezi s pravilima Eurosonga - objavio je NPO.

U kolovozu je emiter Avrotros, koji je odabrao nizozemskog kandidata i emitirao natjecanje nekoliko godina najavio povlačenje, uz objašnjenje da se 'više ne može smatrati neutralnim' zbog podjela uzrokovanih ratom u Gazi.

Foto: Leonhard Foeger

Priznajući da je natjecanje izazvalo 'pomiješane osjećaje' u Nizozemskoj NPO je izvijestio da je 'od EBU-a izričito zatražio da će karakter festivala biti ujedinjujuć'.

- Važno je da kao javni emiter nastavimo sudjelovati u ovom europskom događaju, koji ujedinjuje, osobito u ovakvom trenutku - rekao je direktor za medija NPO-a Jurre Bosman.

Natjecanje je nedavno potresao val bojkota povezanih sa sudjelovanjem Izraela u popularnom natjecanju. U kolovozu su organizatori najavili da će svakoj zemlji uključenoj u oružani sukob biti zabranjeno da organizira natjecanje. No nakon povlačenja s natjecanja Avrotros je objavio da takve promjene 'nisu pružale dovoljno povjerenja u obnovu neovisnog i neutralnog karaktera Eurosonga'.

Natjecanje za pjesmu Eurovizije u 2027. održat će se 15. svibnja u Burgasu, bugarskom gradu na Crnom moru. Zbog sudjelovanja izraelskog predstavnika ovogodišnje je natjecanje bojkotiralo pet zemalja. Nizozemska, Island, Španjolska, Irska i Slovenija povukle su se s natjecanja, a zadnje tri zemlje su i odbile emitirati prijenos tog programa.