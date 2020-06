A post shared by Zvijezde pjevaju HRT (@zvijezdepjevaju) on Jun 24, 2020 at 5:10am PDT

<p>HRT-ov zabavni show 'Zvijezde pjevaju' trebao je novu sezonu početi emitirati 21. ožujka, no snimanja i prikazivanje odgođeno je tada, kao i sve drugo, zbog opasnosti od pandemije Covid-19 virusa. Umjesto toga na Prisavlju su emitirali reprize A-strane, tematski bliske emisije, a pojačan je bio i informativni program u to vrijeme.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S IVANOM KINDL: </strong></p><p>Po novome će HRT show snimati za vrijeme ljeta, no cijela situacija poremetila je u velikoj mjeri ranije najavljene parove i kombinacije. Značajan dio kandidata morao je zbog drugih, već ugovorenih obaveza otkazati sudjelovanje u novom terminu showa, a s javne televizije objavili su nova lica koja su uskočila.</p><p>Publika ipak neće gledati <strong>Lidiju Bačić</strong> i <strong>Deana Kotigu, Dino Jelusić </strong>neće mentorirati bivšu Miss Hrvatske <strong>Josipu Kusić</strong>, a otpali su i glumica <strong>Areta Ćurković,</strong> koja tada snima film te njezin pjevački partner <strong>Goran Bošković</strong>. Voditeljica <strong>Maja Ciglenečki</strong> trebala je pjevati s <strong>Bojanom Jambrošićem</strong>, no morala je odustati, a isto vrijedi i za<strong> Ivana Zaka</strong>, koji je trebao mentorirati <strong>Kristinu Klemenčić Novinc</strong>. <strong>Antonija Matković Šerić</strong> neće moći pjevanju podučavati komičara <strong>Ivana Šarića</strong>, a 'preživjeli' su samo parovi koje čine <strong>Damir Smrtić </strong>i <strong>Ivana Kindl</strong> te glumac <strong>Marko Petrić</strong> i <strong>Gina Victoria Damjanović</strong>.</p><p>Šest novih parova čine Josipa Kusić i <strong>Sandi</strong>, plus size model <strong>Lucija Lugomer</strong> i <strong>Marko Kutlić</strong>, glumica <strong>Dora Fišter</strong> i Bojan Jambrošić, glumac <strong>Boris Svrtan</strong> i <strong>Lea Mijatović</strong>, meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc i <strong>Vlado Kalember</strong> te komičar Ivan Šarić i <strong>Lara Antić Prskalo</strong>. Još ranije, u vrijeme pojave koronavirusa na ovim prostorima, od snimanja je odustao Tony Cetinski, a njega će u žiriju zamijeniti <strong>Jurica Pađen</strong>, koji će se pridružiti poznatoj postavi s <strong>Danijelom Martinović, Mirelom Priselac Remi</strong> i <strong>Markom Toljom</strong>. </p>