HRT-ov Edi Škovrlj javio se iz Maslenice o buri: 'Ako netko voli biti raščupan kao ja sada...'

Jako nevrijeme je u petak ujutro pogodilo Zagreb i okolicu, a i u ostatku Hrvatske su na snazi meteoalarmi zbog nepovoljnog vremena. Ozbiljni problemi se bilježe i u prometu, a iz Maslenice se za Vijesti HRT-a javio reporter Edi Škovrlj, poznat po tome da često s terena izvještava upravo o jakom vjetru i drugim elementarnim nepogodama.

- Situacija je puno gora podno Velebita, zima se vratila i snažno ugrizla - rekao je Škovrlj, koji se javljao iz Maslenice.

- Bura na udare puše i više od 150 km/h - dodao je i poručio kako na moru, koje se nalazilo iza njega, nema nikoga.

- A ako je nekome slučajno fali malo zraka, ovo je pravo mjesto, ili ako netko voli biti raščupan kao ja sada, također je dobrodošao - kratko se našalio. Dodao je kako se smirivanje bure očekuje tijekom noći i subote, kao i normaliziranje prometa.

HR-Alert u 'Dobro jutro, Hrvatska'

Tijekom jutarnjih sati su građani Zagreba dobili HR-Alert na svoje mobitele, a među njima su bili i Doris Pinčić-Guberović te Ognjen Golubić. Njima je upozorenje stiglo dok su uživo vodili emisiju 'Dobro jutro, Hrvatska'.

- Mislim da smo i mi upravo dobili obavijesti na naše mobilne uređaje - rekao je Golubić, a Pinčić Guberović je pročitala upozorenje o tome da je otkazana nastava u zagrebačkim školama.