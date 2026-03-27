Zagreb: Nevrijeme oštetilo škole i vrtiće, otkazana nastava

Piše HINA,
Zagreb: Ministar Fuchs zajedno s Tomislavom Tomaševićem obišao je Osnovnu školu Remete koja je stradala u nevremenu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ministar Radovan Fuchs i gradonačelnik Tomislav Tomašević ističu da je sigurnost djece prioritet, dok sanacija štete tek slijedi

U nevremenu u Zagrebu oštećene su 24 osnovne i 16 srednjih škola te 24 vrtića, a nastava je u petak otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji zbog sigurnosti učenika, izvijestili su ministar ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i gradonačelnik Tomislav Tomašević. "Imali smo koordinaciju oko pet sati ujutro i svima nam je na prvom mjestu bila sigurnost djece. Zato smo donijeli odluku da danas u Zagrebu neće biti nastave", rekao je Fuchs u obilasku OŠ Remete, koja je oštećena u nevremenu. Dodao je kako su roditelji o odluci obaviješteni putem sustava e-Matica te da je odluka donesena zbog otežanog kretanja gradom i opasnosti na ulicama.

"Prvenstveno je riječ o tome da bi djeca morala prolaziti kroz grad u uvjetima otežanog prometa, s puno srušenih stabala, dijelova krovova i drugih opasnosti", istaknuo je.

NEVRIJEME NA AUTOCESTI Autobus za Međugorje zapeo u snijegu na A1: 'Proklizao je kraj ograde, ali nastavili su svoj put'
Autobus za Međugorje zapeo u snijegu na A1: 'Proklizao je kraj ograde, ali nastavili su svoj put'

Naglasio je kako će škole ići u hitnu sanaciju te da će se nastava nadoknaditi bez produljenja školske godine.

"U nesreći imamo i sretnu okolnost da su počeli školski praznici, pa će se radovi moći izvoditi dok djece nema u školama", rekao je.

Gradonačelnik Tomašević potvrdio je razmjere štete i naveo da su tri škole najteže pogođene, riječ je o osnovnim školama Remete, Markuševec i Tituš Brezovački. Najveća oštećenja pretrpjela je Osnovna škola Remete, gdje je dio zgrade ostao bez krova.

KOGA NAZVATI? Evo koje brojeve možete nazvati ako je u Zagrebu palo stablo!
Evo koje brojeve možete nazvati ako je u Zagrebu palo stablo!

"Tijekom oluje jučer, a osobito tijekom noći, zbog jakog vjetra i kiše odvalio se dio krova škole, a krov iznad dvorane za tjelesni odgoj djelomično se odvojio", rekla je ravnateljica Filomena Horvatić. Dodala je kako je voda prodrla u zgradu i kako su oštećeni prozori.

"Iz sigurnosnih razloga isključili smo struju. Voda prodire na više mjesta", rekla je ravnateljica, dodavši kako je prerano za procjenu ukupne štete te da još nije moguće reći kada će se učenici vratiti u školu.

"Ne bih htjela spekulirati o tome hoće li se učenici sljedeći tjedan vratiti u školu", rekla je Horvatić.

POMORSKI PROMET OLUJNI VALOVI Evo kako izgleda vožnja zadarskim kanalom...
OLUJNI VALOVI Evo kako izgleda vožnja zadarskim kanalom...

 Tomašević je najavio da će sanacija krenuti čim to vremenski uvjeti dopuste, a ako radovi ne budu završeni tijekom praznika, nastava će se organizirati na drugim lokacijama.

OZLIJEĐENI VATROGASCI Učenici ostaju u domu na Sljemenu
ORKANSKO NEVRIJEME

OZLIJEĐENI VATROGASCI Učenici ostaju u domu na Sljemenu

S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red
Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'
TEŽAK SUŽIVOT

Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'

Grad Zagreb je od siječnja do 23. veljače putem aplikacije zaprimio ukupno 384 prijava za uklanjanjem gnijezda vrana. Djelatnici Zrinjevca su do početka lovostaja uklonili njih 259
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati
USKOK NA SKIJANJU

Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

Da policija nije slučajno zaustavila Erora s gotovinom, jasno je svakome jer je zaustavljen u prostoru Schengena. Saznali smo tko je misteriozna Slovakinja, otkud ona u Paradise Papers, i što kažu ljudi koji ju poznaju

