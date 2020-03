HRT priprema reprize kvizova, Nova TV ostala bez jakih aduta

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Show 'Tvoje lice zvuči poznato' neće se emitirati do daljnjega...

Globalna pandemija virusa COVID-19 ljude je prikovala u njihove domove, na naslonjače i pred male ekrane, ali program TV kuća uvelike se mijenja zbog sigurnosnih mjera. Emitiranje nekolicine popularnih kvizova, TV serija i reality formata koje domaća publika gleda također neće biti moguće za vrijeme opće izolacije, a s javnom televizijom i našim najjačim komercijalnim TV kućama provjerili smo kakvo je stanje. Jesu li stigli snimiti sve što su namjeravali na vrijeme te što će njihova publika moći gledati narednih tjedana i mjeseci. HRT-ovi kvizovi znanja 'Tko želi biti milijunaš?' i 'Potjera' snimaju se, dakako, unaprijed pa 'na zalihama' ima još nekoliko emisija.

- Emisije 'Potjere' emitirat će se do 2. travnja, a 'Milijunaša' do 30. travnja. Kako sada stvari stoje, pretpostavljamo da nam do kraja sezone slijede reprize. Naime, zasad je nemoguće organizirati nova snimanja dok traju mjere najstrožeg socijalnog distanciranja. U tom smislu naravno da je važno zaštititi ljude koji rade na tim projektima, ali još je važnije osigurati stopostotnu sigurnost natjecateljima - kažu nam s HRT-a.

Gledatelji će moći pogledati još četiri epizode Potjere sljedeći tjedan te pet epizoda Milijunaša u travnju. RTL također najavljuje promjene, a na prvo mjesto stavlja zdravlje zaposlenika i suradnika. Spremni su, tvrde, na više informativnog programa.

- Privremeno smo zaustavili proizvodnju zabavnog i dramskog programa. Situacija s pandemijom koronavirusa iziskivala je brzu reakciju i prilagodbu na uvjete rada koji bi omogućili što veći stupanj zaštite zaposlenika pa je zbog toga uveden rad od kuće. Tako je manje zaposlenih u samom sjedištu firme gdje se provode sve mjere opreza za suzbijanje koronavirusa po uputama nadležnih tijela. Time se želi postići što duža dnevna proizvodnja informativnog programa, ali i emitiranje programa. Emisija 'Brak na prvu', koja je naišla na odlične reakcije publike, emitirat će se kako je i planirano prije pojave koronavirusa, a RTL u svom programu ima pripremljene i druge projekte za nadolazeće mjesece. Gledateljima ćemo ponuditi kombinaciju domaće i strane produkcije uz poseban naglasak na informativni program koji gledateljima donosi sveobuhvatan pregled zbivanja u zemlji i svijetu i to u više minuta nego ranije - stoji u priopćenju kojeg smo dobili.

Naposljetku, Nova TV se susrela s nešto više programskih problema, bar koliko je javnosti poznato. U vrijeme pandemije s emitiranjem je trebala početi nova sezona realityja 'Ženim sina', no od toga su u toj TV kući zasad odustali. Virus im je uvelike zakomplicirao život i kad su jaki aduti poput showa 'Tvoje lice zvuči poznato' te sapunice 'Drugo ime ljubavi' u pitanju.

- Nova TV je obustavila snimanje i emitiranje zabavne emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' do daljnjega, te je iz sezone emitirana kao posljednja druga epizoda. U ovom trenutku neizvjesno je prognozirati nastavak produkcije, a samim time i povratak showa na ekran. Seriju 'Drugo ime ljubavi' Nova TV planira nastaviti prikazivati do kraja. Sezona je uspješno finalizirana te čini ukupno 173 epizode, a scenaristički je prilagođena tako da je snimanje samo nešto malo ranije završeno od planiranog. Do finala gledatelji imaju priliku pogledati još ukupno 36 epizoda. Nova TV za sada nema u planu emitirati 'Ženim sina', a o svim promjenama u programu gledatelji će biti pravovremeno informirani - poručuju s te TV kuće.

