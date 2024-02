Hrvatica Lucija Begić pomela konkurenciju na izboru za Miss Svijeta u kategoriji 'Sport'...

Tri tjedna uzbudljivih aktivnosti u Indiji, u gradovima New Delhi i Mumbai, kulminirati će blistavim finalom 71. Miss World Festivala, 9. ožujka, u Jio World Convention Centre, u Mumbaiju.

Hrvatska predstavnica Lucija Begić pripremala se intenzivno za finale Miss Svijeta nekoliko mjeseci. 116 djevojaka pokusati će izboriti pobjedu, a osim ljepote i osobnosti missice iz svih krajeva svijeta boduju se u važnim kategorijama sport, talent , top model, Head to head challenge te ''Beauty with a purpose'' , odnosno Ljepota sa svrhom kao okosnica samog natjecanja. Sve ove kategorije održavaju se tijekom boravka u New Delhiju, a nakon završetka sve djevojke odlaze u Mumbai pripremati se za izbor.

Foto: PR Miss Hrvatske / Miss World

Ono što oduševljava jest pobjeda naše predstavnice Lucije Begić, koja je pobijedila sve europske missice i kao pobjednica kontinenta izborila finale kategorije sport na kojem je opet briljirala. “Polufinalno natjecanje u sportu je uključivalo Bip test, odnosno testiranje aerobne izdržljivosti gdje sam zapravo bila najbolja od svih djevojaka u Europi”, veselo govori Lucija. U finalu sporta, gdje su se plasirale 32 polufinalistice od ukupno 116 sudionica imale smo ponovno određene discipline, poput kriketa koji možda u Hrvatskoj nije toliko popularan, ali je najmasovniji sport na svijetu, hokej na travi i pucali smo penale. Dobra stvar je što smo talentiran narod bar za nogomet”, kroz smijeh priča Lucija. Miss Perua osvojila je treće a Miss Čilea drugo mjesto no ostale su bez TOP 40 plasmana.

Foto: PR Miss Hrvatske / Miss World

Missice su podijeljene u grupe Europa, Amerika, Azija i Afrika, a tako ih i boduju u nekim kategorijama pa će najuspješnije missice biti prozvane u Top 40 na pozornici na finalnom izboru. “Željno iščekujem još kategoriju top model , koja će se održati u Mumbaiju nakon što napustimo New Delhi, u kojoj se nadam također prikupiti dovoljan broj bodova za bolji plasman”, pojašnjava Lucija.

Foto: PR Miss Hrvatske / Miss World

“Pripremila sam se u svim kategorijama, no u kategoriji Talent će izabrati samo deset djevojaka koje će izvesti svoje točke na humanitarnoj "Beauty with a purpose" gala večeri 3.ožujka u Mumbaiju. Za Head to head challenge odnosno sučeljavanje bila sam pripremila govor na temu "Food security" G20 Summita održanog 2023. u New Delhiju”, ističe Lucija. Missice su imale svega dvije minute vremena da žiriju predstave osobni govor i svoju temu “Ljepota sa svrhom”. Bile su vrlo elokventne i inspirativne! Ove mlade žene zaista čine razliku u svijetu. Manifestacija je održana u Pragati Majdanu, u New Delhiju, a Lucija je prezentirala svoje razmišljanje na temu "Movement is Life".

Već se zna i pet nagrađenih u toj kategoriji a to su Miss Botswane, Miss Engleske, Miss Nigerije, Miss Libanona i Miss Zimbabwe, a njima će se u Top 40 finala sigurno pridružiti i naša Lucija, dok druge ljepotice još skupljaju bodove u preostalim kategorijama. Ono što se još gleda je trending odnosno profili na društvenim mrežama i službenom profilu na Miss World stranici. Life - Lucija Begić - Miss World 2023 Croatia.

Foto: PR Miss Hrvatske / Miss World

Naša Lucija će se u finalu 9.3 na pozornici predstavlja haljinom iz haute couture kolekcije, koju potpisuje Ivan Alduk,koji je uz prekrasnu plavu glavnu haljinu optočenu perlama Luciji pripremio i plavu haljinu za kategoriju top model ručno rađenu preko sto sati. Kolekciju odjeće, kreirala je Daniella Maleza, u koferima su haljine i Katarine Mamić, glamurozne haljine od Vjenčanice Nikolina, kupaći kostimi Marine Matić , a sve outfite prati Prahir fine jewellery. U Mumbai će za koji dan krenuti i delegacija Miss Hrvatske za Miss Svijeta na čelu s vlasnicom licence Ivom Loparić Kontek, koja će Luciji pružiti podršku na finalu.