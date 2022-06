Hrvatice pokazale gaćice: Seve nespretno sjela na reviji, Šuput i Rozga su ih servirale pjevajući

Poznate dame osim raskošnih oblina često pokazuju i gaćice. O kome je točno riječ donosimo vam u nastavku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjevačica Lana Jurčević (37) na jednoj se zabavi pojavila u topu te prozirnim hlačama ispod kojih su se, naravno, vidjele i gaćice.

Franka Batelić (30) na izboru za Kraljicu ljepote 2013. nosila je bijelu haljinu toliko dubokog izreza da su joj se gaćice vidjele i kada je stajala.

Severina (50) je pokazala gaćice na reviji 2007. godine. Sjedila je u prvom redu u pratnji Edvina Softića, kada su fotografi snimili njezino tamno donje rublje.

Jelena Rozga (44) pokazala je gaćice u Karlovcu 2011. godine. Dok je pjevala 'Bižuteriju' fotoreporteri su snimili njezine crne gaćice koje su se nazirale ispod kratke haljine.

Manekenka Kristina Lumbar imala je nezgodu 2011. godine. Sjedila je u prvom redu uz pistu pa fotografima nisu promakle crvene gaćice.

- Gaćice su pokazane iz zeke s Lupinom i mislim da bi svaki dan netko trebao pokazivat gaćice - napisala je tada Kristina na Facebooku te dodala kako je nakon pokazivanja rublja dobila 89 zahtjeva za prijateljstvo.

- Što mi se Milanović ne javi?!? Imam sponzorske gaće SDP-a - dodala je.

Influencerica Hana Hadžiavdagić Tabaković (37) sa suprugom Tarikom i Horvatom Čagljom iz Big Brothera zabavljala se uz votku i viski u VIP djelu čakovečkog kluba 2011. godine. Malo se previše opustila te je pri fotografiranju raširila noge i pokazala međunožje. Navodno ispod najlonka boje kože nije nosila gaćice.

Pjevačica Natali Dizdar (37) pokazala je gaćice na drugoj večeri Fashion.hr- a 2010. godine. Sjedila je u prvom redu, a zbog prekratke haljine gaćice su joj se vidjele i nakon što je prekrižila noge. U jednom trenutku nesvjesno je uhvatila rub i podigla je te još više otkrila pogled na svoje donje rublje. Iako je imala najlonke, one su bile toliko prozirne da crvene gaćice nije bilo moguće sakriti.

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea (44) jednom prilikom je objavila video u kojem živahno skakuće za vrijeme snimanja emisije. S obzirom na to da je imala kraću haljinu, Minei su dok je bezbrižno skakutala 'provirile' gaćice. No, voditeljica se na to nije obazirala dok ju je vodila pozitivna energija.

Pjevačica Maja Šuput (42) je također u zanosu plesanja i pjevanja pokazala publici crne gaćice.

Najčitaniji članci