Hrvatska danas igra u Dallasu, a 80-ih godina je istoimena serija bila pravi hit u svijetu

U svijetu televizijskih serija malo je naslova ostavilo tako dubok trag kao "Dallas", legendarna američka sapunica koja je promijenila lice televizijske drame u udarnom terminu i obilježila 80-e godine. Serija je prvi put prikazana kao petodijelna miniserija na američkoj mreži CBS u travnju 1978., no zbog iznimnog uspjeha ubrzo je prerasla u redoviti televizijski program koji se emitirao čak trinaest sezona, sve do 1991. godine. Zahvaljujući svojoj popularnosti postala je jedan od najprepoznatljivijih televizijskih fenomena svoga vremena te osvojila publiku diljem svijeta.

Autor serije bio je David Jacobs, koji je radnju smjestio u američki grad Dallas i na raskošno obiteljsko imanje Southfork. U središtu priče nalazila se moćna obitelj Ewing, čiji su članovi živjeli pod istim krovom dok su istovremeno vodili bespoštedne poslovne bitke u naftnoj industriji i prolazili kroz burne privatne sukobe. Na čelu obitelji bili su patrijarh Jock Ewing, kojeg je utjelovio Jim Davis, te njegova supruga Miss Ellie, koju je glumila Barbara Bel Geddes.

Posebnu pozornost gledatelja privukao je najstariji sin J.R. Ewing, kojeg je nezaboravno odigrao Larry Hagman. Kao lukavi i manipulativni naftni magnat postao je jedan od najslavnijih televizijskih negativaca svih vremena, ali istodobno i lik kojeg je publika obožavala gledati. Uz njega važnu ulogu imala je njegova supruga Sue Ellen, koju je glumila Linda Gray, prikazana kao žena koja se godinama bori s alkoholizmom i složenim odnosom sa svojim suprugom.

Jedna od ključnih priča serije bila je ljubavna veza Bobbyja Ewinga i Pamele Barnes, koja je podsjećala na klasičnu priču o Romeu i Juliji. Bobbyja je utjelovio Patrick Duffy, dok je ulogu Pamele odigrala Victoria Principal. Njihova ljubav bila je dodatno opterećena dugogodišnjim neprijateljstvom između obitelji Ewing i Barnes, a posebno sukobom između J.R.-a i Pamelina brata Cliffa Barnesa, kojeg je glumio Ken Kercheval.

Serija je gledateljima ponudila raskošnu priču o bogatstvu, moći, obiteljskim spletkama i poslovnim intrigama. Tajne ljubavne veze, izdaje, sukobi oko nasljedstva, pucnjave, prometne nesreće i brojni neočekivani obrati postali su zaštitni znak serije. Upravo zahvaljujući takvim elementima Dallas je stekao milijune obožavatelja te je tijekom emitiranja prikazivan u više od 130 država svijeta. Svojedobno je i među hrvatskom publikom bio pravi hit.

Najpoznatiji trenutak u povijesti serije dogodio se na kraju treće sezone, kada je J.R. Ewing pronađen teško ranjen nakon što ga je upucao nepoznati napadač. Završetak epizode izazvao je pravu medijsku senzaciju, a pitanje "Tko je upucao J.R.-a?" postalo je dio američke popularne kulture i tema brojnih rasprava tijekom cijelog ljeta. Kada je identitet napadača konačno otkriven u četvrtoj epizodi sljedeće sezone, emitiranje je privuklo rekordnu gledanost i postalo najgledanija pojedinačna televizijska epizoda u povijesti SAD-a u to vrijeme.

Tijekom svog dugog emitiranja "Dallas" je bio nominiran za 21 nagradu Emmy, osvojivši pritom četiri priznanja, kao i brojne druge televizijske nagrade. Njegov uspjeh otvorio je put novoj generaciji skupih i složenih televizijskih drama te poslužio kao uzor mnogim kasnijim serijama, među kojima se posebno ističu "Knots Landing", nastao kao izravni spin-off "Dallasa", zatim "Dinastija" i "Melrose Place".

Više od dva desetljeća nakon završetka originalnog prikazivanja serija je ponovno oživljena 2012. godine na kabelskoj mreži TNT. U novoj verziji vratili su se Larry Hagman, Patrick Duffy i Linda Gray, a pridružili su se mlađoj generaciji glumaca u nastavku priče o obitelji Ewing. Iako je serija izazvala veliko zanimanje među dugogodišnjim obožavateljima, emitirana je samo dvije sezone te je 2014. godine službeno ukinuta.