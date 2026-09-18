Hrvatska glazbena mladež predstavlja novu sezonu: Više od 30 programa za djecu

Nova sezona Hrvatske glazbene mladeži donosi velike glazbeno-scenske projekte u Lisinskom, programe koji dolaze izravno u škole i vrtiće, nove prilike za mlade umjetnike te projekte koji povezuju glazbu, film, ples, ekologiju i kreativno stvaralaštvo.

Hrvatska glazbena mladež (HGM) u novu sezonu 2026./2027. ulazi s više od 30 programa namijenjenih djeci, mladima, školama, vrtićima, odgojiteljima i profesorima. Programi klasičnu glazbu povezuju s jazzom, filmom, plesom, zborskim pjevanjem i ekologijom, a naglasak je i ove godine na tome da mlada publika ne bude samo promatrač, već aktivno sudjeluje u glazbenom iskustvu.

Četiri velika projekta u Lisinskom

Središnje mjesto u programu za najmlađu publiku zauzimaju četiri velika glazbeno-scenska projekta koja će se tijekom sezone održati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Sezonu 24. studenoga otvara „Zimska baletna bajka“, u kojoj će Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem maestra Tončija Bilića predstaviti kultnu Suitu iz baleta Orašar P. I. Čajkovskog, dok će baletni dio koreografirati i priču ispričati Svebor Sečak. Program ponovno povezuje glazbu i dječju kreativnost – u pripremi i prije koncerta djeca će izrađivati božićne kuglice i blagdanske ukrase inspirirane glazbom, a odabrani radovi postat će dio tradicionalnog ukrašavanja blagdanskog bora u predvorju Lisinskog.

9. veljače 2027., slijedi „Jazz karneval“, u kojem će Jazz orkestar HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera, uz naraciju Maka Murtića, najmlađu publiku provesti kroz povijest jazza u karnevalskom ozračju. Publika je pozvana i na poseban način sudjelovati u programu – dolaskom u vlastitim maštovitim maskama.

Poseban događaj bit će „Tjedan glazbe: Star Wars“, koji će se održati 13. i 14. svibnja 2027., povodom 50. godišnjice filma Ratovi zvijezda IV – Nova nada. Zagrebačka filharmonija i dirigent Tonči Bilić, redatelj Ivan Miladinov u suradnji s udrugom Sfera, čiji će članovi biti kostimirani u likove ovog filmskog serijala dočarat će legendarnu glazbu Johna Williamsa.

Sezonu velikih projekata za najmlađe zaokružuje novi projekt „UGLAS – glasovi budućnosti“, koji HGM 9. i 10. lipnja 2027. organizira u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom. Projekt je usmjeren na razvoj dječjeg zborskog pjevanja, a uključuje radionice za djecu i voditelje, okrugli stol te završni zajednički koncert.

Glazba izlazi iz koncertne dvorane

HGM dio programa ove sezone donosi i izravno u odgojno-obrazovne ustanove. Riječ je o pilot-produkcijama studentskih programa u trajanju od 30 do 45 minuta, koje će se provoditi u Zagrebu, Splitu i Osijeku.

Prvi takav program na rasporedu je već 24. rujna 2026. u Maloj dvorani Lisinski, gdje će biti izveden edukativni mjuzikl „Đak veseljak i prometni znak“, nastao uz potporu Ministarstva unutarnjih poslova. Kroz glazbu i kazalište najmlađi će učiti o sigurnosti u prometu i ponašanju na putu do škole.

Program HGM-a pritom nadilazi klasični koncertni format. Mlade plesače očekuje 18. natjecanje „Mia Čorak Slavenska“, koje će se 7. i 8. studenoga održati u Samoboru, dok će se u travnju 2027. u zagrebačkom Trnju održati i treće izdanje festivala „Glazba za ekološki osviještene uši“, posvećenog povezivanju glazbe i tema održivog razvoja.

Prostor za nove generacije glazbenika

Važan dio djelovanja HGM-a i dalje je stvaranje prilika za mlade profesionalce. Uz tradicionalni ciklus „Mladi za mlade“ u malom Lisinskom gdje predstavljamo i podupiremo učenike, studente, laureate i mlade umjetnike, bit ćemo i dio programa novog Hrvatskog glazbenog zavoda koji se ponovno otvara 2027. godine nakon obnove od potresa i u proslavi 200 godišnjice utemeljenja. Novi ciklus “Zlatna scena HGM-a“ predstavlja naše zvijezde nagrade Vuljević i to Martinu Jembrišak na harmonici i bandoneonu te Ivanu Kuljerić na udaraljkama.

Istaknuli bi i nastupe naših orkestara: Gudačkog orkestra HGM-a (Odjeci Grožnjana), CEMAN orkestra, a premijerno ćemo predstaviti i novopokrenuti, novi orkestar Hrvatske glazbene mladeži .“HGM Jazz orkestar Zagreb - Nova generacija & Jazz Lab pod vodstvom Zvonimira Bajevića, pružajući mladim jazz snagama prostor za učenje i nastupe. Potporu mladim talentima dodatno potvrđuju i dvije prestižne nagrade koje HGM dodjeljuje – Nagrada Ivo Vuljević, namijenjena istaknutim mladim umjetnicima na području klasične glazbe, te Nagrada Dubravko Majnarić, posvećena mladim jazz glazbenicima i njihovom profesionalnom razvoju.

Glazba kao prostor učenja, povezivanja i stvaranja

Više od tri desetljeća Hrvatska glazbena mladež sustavno radi na razvoju publike budućnosti i stvaranju prilika za susret mladih s glazbom i umjetnošću. Nova sezona nastavlja tu misiju kroz programe koji povezuju koncert, edukaciju, kreativno sudjelovanje i suvremene teme.

Od Orašara i jazza, preko glazbe iz Ratova zvijezda i dječjeg zborskog pjevanja, do ekologije, plesa i rada s mladim umjetnicima, HGM i u sezoni 2026./2027. želi pokazati da glazba nije samo nešto što se sluša – ona je prostor za učenje, istraživanje, druženje i stvaranje.

Prijave za programe već su otvorene.

Ustanove se za sudjelovanje mogu prijaviti putem e-maila hrvatska.glazbena.mladez@gmail.com, uz navođenje naziva ustanove, željenog programa, broja i dobi djece te kontakt osobe.