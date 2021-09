Nekako mi se čini da mi je majčinstvo puno jednostavnije nego što sam mislila da će biti, ispričala je u razgovoru za RTL Exkluziv manekenka Jasmina Hdagha (36) koja je u ožujku ove godine rodila kćer Sedonu Ann.

Godinama živi u SAD-u, u Santa Monici gdje radi kao instruktorica joge, a poslu se vratila dva mjeseca nakon poroda. Oko malene Sedone pomaže i njen partner i otac kćerke, James Kaufman.

- Pa dobro, promijenio je dvije i pol pelene, nije mu to jača strana, ali trudi se trudi se. Druže se oni, ali nije da predugo vremena s njom provodi, kako radi, kako je busy, čim ona krene aaa, on umjesto da proba utješiti onda odmah, evo ti evo ti, jer ga je strah ne zna kaj da radi - rekla je Jasmina.

Kada je imala tek dva mjeseca, liječnici su joj otkrili tvorbu iznad njenog oka koja se zove hemangiom. Jasmina kaže da se ne radi ni o čemu ozbiljnom, ali da malena mora uzimati lijek.

- I dalje imam taj nekakav nemir u vezi tog lijeka, ujutro i navečer, kad joj moram to u toj nekoj tubici dat, tak me nekako stegne u srcu, jer, meni intuicija govori da prestanem, a opet me strah da nemam dovoljno znanja, da prestanem baš, što ako stvarno prebrzo naraste, a opet gledam opasnosti za srce za ostale organe, jer ipak stavljati lijek toliko je malička, i stavili su je na to kad je imala dva mjeseca, nekako sam se sad s tim pomirila, krenem cmizdrit sad opet, ali... evo, to mi je bio najveći šok i baš me pogodilo, ali osim toga sve super zdrava - zaključila je.