Hrvatska Miss Universe: 'Hvala obitelji, dečku i svima koji su me podržavali. Ponosna sam!'

Dragi moji, sada kada su se emocije slegle i dojmovi slegli, osjećam potrebu osvrnuti se na ovo nevjerojatno putovanje i podijeliti s vama što taj poseban dan – finale Miss Universe – znači za mene. Stajati na toj veličanstvenoj pozornici, okružena nevjerojatnim ženama iz cijeloga svijeta, osjećati ponos i čast predstavljati svoju Hrvatsku, bio je neopisiv trenutak, poručila je Dubrovčanka Zrinka Ćorić (23) u utorak na društvenim mrežama.

Za titulu se u Mexico Cityju natjecalo više od 120 natjecateljica. U veliko finale ušlo je tek 30 natjecateljica, temeljem rezultata preliminarnog natjecanja na kojem su se ljepotice natjecale i u nacionalnim kostimima. Nažalost, hrvatska predstavnica nije ušla u top 30, a od susjednih zemalja je to pošlo za rukom jedino srpskoj predstavnici Ivani Trišić.

Foto: Raquel Cunha

- Svi ti mjeseci priprema, odricanja, izazova i rasta kulminirali su u jednoj noći ispunjenoj emocijama, svjetlima i neizmjernom zahvalnošću. Finalna večer nije bila samo vrhunac mog putovanja za Miss Universe – bio je to trenutak kada sam shvatila da sam dio nečeg toliko većeg. Simbolizira sve što sam naučila na ovom nevjerojatnom putu. Svaka prepreka, svaki izazov, svaki trenutak sumnje u sebe doveli su me do ove točke - priznala je Zrinka pa nastavila:

- Ovo mi je iskustvo dalo nešto neprocjenjivo – prijateljstva koja će trajati cijeli život. Biti okružena inspirativnim ženama koje dijele slične snove i vrijednosti bio je jedan od najvećih darova na ovom putovanju. Ova prijateljstva nadilaze granice i zauvijek će me podsjećati na ljepotu povezanosti, jedinstva i zajedničkih snova. Gledajući unatrag, ponosna sam što sam dala sve od sebe. Ponosna sam što sam ostala autentična i što sam svaki korak ovog nevjerojatnog putovanja mogla podijeliti s vama. Hvala mojoj obitelji, dečku, prijateljima i svima koji su me podržavali, vjerovali u mene i pratili moju putovanje s toliko ljubavi i ponosa. Hvala organizaciji što me odabrala.