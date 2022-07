Hrvatski influencer požalio se koliko ga je koštala pizza: 'Evo računa koji sam morao platiti'

Influencer i youtuber Filip Dejanović (23), mlađoj publici poznat po nadimku TheSikrt (23), sa svojim je pratiteljima na TikToku podijelio video u kojem je objasnio kako ga je pizza stajala 15.000 kuna.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Evo kako me je pizza koštala 15.000 kuna - započeo je video, koji traje jednu minutu, i objasnio svojim pratiteljima da je prejako zagrizao pizzu i da je tako polomio zub.

- Da, zub mi se krenuo klimati - ispričao je kako ga je rastužilo kada mu je stomatologinja rekla da se to ne može popravit i da će morati pričekati dok zub ne ispadne.

- Pao sam u laganu depresiju kad sam prvi put došao od stomatologa i kad mi je rečeno da je to to od moga zuba i da ću ostati bez zuba, to mi je bila najtužnija vijest koju sam mogao čuti - rekao je i dodao da ga je to dovelo do mentalnog sloma.

Iako ga je u početku saznanje o tome da će ostati be zuba rastužilo, nakon nekog vremena uspio se našaliti na račun cijelog incidenta. Kada mu je zub ispao nije mu se svidjelo ako izgleda pa je odlučio natrag kod stomatologa kako bi ponovno imao potpuni osmijeh.

- Evo vam račun od 15.000 kuna koji moram platiti. Radio sam usput i ostale zube, ostalih pet koji su u blizini, jer je to bio najbolji način - pojasnio je i pokazao u videu račun koji iznosi 14.744 kune.

- Sad imam ove privremene stvarčice i nakon toga bih trebao dobiti prave krunice koje trebam čekati mjesec ili dva - rekao je Filip na kraji videa.

