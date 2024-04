Hrvoje igrao do samog kraja pa odustao na zadnjem pitanju: Iz 'Jokera' je otišao s 1000 eura

Hrvoje Drvodelić iz Siska, dobro se snalazio s pitanjima koja su mu se otvarala u 'Jokeru', a uz pomoć majke Snježane koja mu je bila u pratnji, uspio se popeti na iznos od 15.000 eura. Međutim, na zadnjim pitanjima nije više imao toliko sreće, a i jokeri su presušili pa je pao na 2.000 eura. Budući da je na posljednjem pitanju odustao, osvojeni iznos još se malo spustio, pa je kući otišao s 1.000 eura.

Foto: Nova TV

Ovaj košarkaški sudac, lako se snašao i s temom iz područja boksa, pa je točno odgovorio na pitanje: Kad uđe u ring, hrvatski boksač Alen Babić koristi svoj nadimak pa postaje, tko? A The Monster B The Savage C The Destroyer D The Animal Točan odgovor, oko kojeg se Hrvoje nije puno dvoumio, bilo je B.

Foto: Nova TV

Mama Snježana, inače odlična poznavateljica hrvatskog jezika i gramatike, pomogla mu je s jednim lingvističkim pitanjem: Kako se zove pretprošlo glagolsko vrijeme kojim se ističe radnja koja se do dogodila prije neke druge radnje u prošlosti? A perfekt B imperfekt C pluskvamperfekt D aorist Sugerirala mu je odgovor C, koji je on prihvatio i točno odgovorio na pitanje.

Foto: Nova TV

Na posljednjem, 12. pitanju, mogao je odustati, a ono je uključivalo brojanje stepenica. Koliko kamenih stepenica morate prehodati ako želite doći na vrh kineske svete planine Fanjingshan? A 2222 B 4444 C 6666 D 8888 Iako ga je otvorio pun entuzijazma, kad je pročitao pitanje i ponuđene odgovore, Hrvoje je zaključio da je bolje da odustane.

To se pokazala kao dobra odluka, jer da je odgovarao, odabrao bi opciju C, a točan odgovor skrivao se iza D. S obzirom na to da je bio na 2.000 eura, odustajanje mu je jamčilo da će na ljestvici pasti samo za jedan iznos, te je osvojio 1.000 eura.

Foto: Nova TV

Novu epizodu 'Jokera' ne propustite već sutra od 18 sati na Novoj TV!