Klapa Rišpet imat će svoj veliki koncert u dvorani Vatroslava Lisinskog 23. ožujka, a autor njihovi pjesma Pero Kozomara (57) ispričao je kako su nastale neke od njegovih najpoznatijih pjesama.

Priznao je i da je pjesma Gorana Karana (57) 'Samo me čvrsto stisni za ruku' napisana za njegovu suprugu Dianu, a pjesma 'Ne more mi bit' zamalo je završila u smeću, piše Večernji list.

- Supruga i sin Duje moji su najveći kritičari i prvi slušaju sve pjesme. A doista postoji ta simpatična priča o pjesmi 'Ne more mi bit'. Dosta sam kritičan prema svojim pjesmama, uvijek mislim da može bolje, tako da mi se i 'Ne more mi bit' nakon 'pedesetog' sviranja učinila poprilično bezličnom pjesmom i odletjela je u kantu za smeće. Nisam bio zadovoljan. Međutim, igrom sudbine moja supruga prolazila je kraj sobe i zamolila me da je ponovno odsviram. Odsvirao sam joj je, oduševila se na prvu a kada sam joj rekao da sam je htio baciti, poludjela je na mene. Tako da je ona zapravo spasila mene, pjesmu i Cambi - otkrio je Kozomara za Večernjak.

Ideja o Klapi Rišpet nastala je prije deset godina kada su 'Scardona' je 2011. godine objavili njegov autorski album 'Najveći klapski hitovi - Pero Kozomara' gdje se nalaze pjesme koje je pisao za klape Cambi, Iskon, Intrade, Maslinu, Šufit, Vokaliste Salone, Kampanel. Pri izboru imena klape pomogli su mu članovi obitelji.

- Duje i supruga Dija sa mnom su danima tragali za imenom klape. Strašno puno imena o kojima smo razmišljali već je bilo zauzeto. Robert Pauletić je predlagao ime Peristil kao kombinaciju riječi Pero i stil. Na kraju smo odabrali tri imena, napravili anketu na Facebooku i Rišpet je nadmoćno pobijedio - ispričao je Pero.