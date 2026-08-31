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MODNA REVIJA ZAGREBAČKIH OBRTNIKA

HTV izravno prenosi Zlatnu iglu

Piše Maša Mai Čigir,
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HTV izravno prenosi Zlatnu iglu
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Zagreb: 90. Zlatna igla | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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U nedjelju 13. rujna na Drugom programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 2) u 19 sati izravno sa Zagrebačkog velesajma, HTV prenosi 'Zlatnu iglu', najdugovječniju modnu priredbu u Hrvatskoj

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Nakon prošlogodišnjeg slavljeničkog 90. izdanja, Zlatna igla hrabro kroči dalje prema svojih prvih 100 godina. Devedeset i prvi put modnom će pistom prošetati manekenke i manekeni najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Na reviji aktualnih kreacija zagrebačkih obrtnika ove godine u svoje modele predstavit će: BiteMyStyle by Zoran Aragović, ETNO MARA by Marija Milković Pancer, Modni krznarski salon Dvoravić, Krojački obrt Jura, PETAR by Lidija Skočibušić, Dora Rubić, Muška moda Šabić, Milena Rogulj, Iva Karačić, Ivana Jurić Design i Vjenčanice Ljubav.

Foto: PROMO

U posebnom izlasku predstavit će se Šeširi Cahun i Škola za modu i dizajn. Gosti ovogodišnje Zlatne igle su Igor Galaš i japanski dizajner Kohsihin Satoh koji zadnjih nekoliko godina održava revije u Parisu i Tokyu. Glazbena gošća večeri je Lea Mijatović. Modno događanje odvija se pod visokim pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba, Tomislava Tomaševića. Redatelj prijenosa je Tihomir Žarn, urednica i voditeljica Uršula Tolj.

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