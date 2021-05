Nakon dugih devet godina Točni Huljić (59) je odlučio prihvatiti poziv u emisiju 'Nedjeljom u 2' i, kako je naglasio sam voditelj Aleksandar Stanković (51), tema za razgovor ima za barem još jednu takvu emisiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glavna i aktualna tema je bila svakako netom završeni Eurosong.

- Teško mi je govoriti o drugima, o kolegama, al treba pogledati objektivno. Priča u utorak je završena, bod ili dva, pokradeno ili ne, to je bajkovito. Problem je bio u silnoj medijskoj histeriji koja se digla prije nastupa - rekao je Huljić.

Ističe da se svi vode pogrešnom šprancom kad šalju pjesme na Eurosong.

- Ako misliš da imaš pjesmu za Eurosong onda je nemaš, imaš je tek ako je ona ekscesna i drugačija - objašnjava i dodaje da je znao koje će tri zemlje završiti na vrhu.

- Za mene je Italija bila favorit, a odmah do nje Francuska, ali znao sam da Švicarac ne može pobijediti jer je imao prevelik eksces. Nesretnom Britancu bi dao pokoji bod, jer to je taj brit pop koji se meni dopada, ali nije više toliko popularan - priča Huljić.

Dodaje da tu ima nešto politike, ali ne toliko da se može pričati o nekakvoj krađi.

- U prvoj večeri bila su slobodna samo tri mjesta, Rusija i Ukrajina imale su ekscesne pjesme, moraš jednu i drugu pustit, imaš tu i Skandinavce, stoga je bilo jako teško ući. Ljudi se trebaju pitati da li bi neke od prve tri pjesme ušle nama u užem izboru za Doru pa tek onda mogu razmisliti koje pjesme ćemo mi dalje predlagati - pojašnjava kantautor.

Huljić pojašnjava da bi on radio pjesmu za Eurosong da bi težio tome da bude drugačiji.

- Možda su neke pjesme koje su totalno drugačije, odlične pjesme za to. Ukusi se mijenjaju, ljudi se mijenjaju, dolaze nove generacije, mainstream autorima ne bi dao da vode tu priču - ističe. Poznati autor je zatim pričao o svojoj karijeri i o količini ega koju svaki autor mora imati.

- Bio sam nekada egomanijak, uz pomoć Boga sam to popravio, ali pokažite mi autora koji nije egomanijak, zdravo je imati u sebi ego kada krećeš raditi, svako želi biti bolji od onog drugog, ali dobro baratam tom granicom o egu - ispričao je te dodao:

- Najgore kad mi kažu na ulici 'Evo ga, to je onaj pjevač'. Ja pjevam iz zafrkancije, pjevam one pjesme koje nitko normalan ne bi pjevao, jer te pjesme meni znače nešto, ne smatram se pjevačem. Ako sam javna osoba, nisam javni zahod, ne volim pljuvanje, pogotovo ne po meni - iskreno će on.

Priča da strani autori često uživaju u blagodatima slave i besplatnim stvarima poput droge ga je nasmijala.

- Čujte ja sam dobio besplatnu ženu s 18 godina i dan danas je uz mene, ja se osjećam pored nje kao sponzoruša. Droge nisam nikad upotrebljavao, iako su mi to voljeli prikvačiti. Moja 'bulja' nije od droge, takav sam - ističe autor.

Oštro je kritizirao današnje stanje na hrvatskoj glazbenoj sceni.

- Mi smo nekad imali kvartovsku borbu tko je napisao bolju pjesmu, danas više toga nema, mladi ne više smisao o tome, nemamo nove generacije autora, zbog toga smo u problemima s festivalima, Hrvatska glazba nije kao nekada. Uz moju glazbu nikad se ne plače od muke - pojašnjava koji pojašnjava da mladi sve manje slušaju domaću glazbu.

- Problem je kad od 20 ljudi njih 20 kaže da sluša turbo folk, nemam ništa protiv toga, i ja rado slušam to, ali netko tu griješi. Autori, urednici, svi, netko je pogriješio u tome - ističe Splićanin.

Za kraj je dodao da o glazbi može pričati tek s nekolicinom kolega.

- To su Željko Joksimović, Petar Grašo, Goran Bregović. Zanima me zašto ja neku pjesmu završim na jedan način, a netko drugi na drugi način. Glazba je tekovina, od svakoga nešto uzmeš i na tome gradiš svoju glazbu - pojašnjava Huljić.