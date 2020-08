Huljić: 'Testiram se na koronu svaki mjesec, odgovoran sam'

Korona ga nije zahvatila no to, kaže Tonči, ne znači da i neće pa stoga već u ponedjeljak ide na novo testiranje. Po logici bolje spriječiti nego liječiti, skladatelj se pridržava svih uputa stožera

<p>Nije da se ljudi pridržavaju mjera, zato se doista treba paziti. Moja obitelj i ja se redovito jednom mjesečno testiramo na korona virus, kaže <strong>Tonči Huljić </strong>(58).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tonči Huljić odgovorio na 24 pitanja</strong></p><p>Skladatelj odmara u Omišu, a naš poziv zatekao ga je na plaži. Upravo je, rekao je, izašao iz mora i slatko se nasmijao na glasine da je pozitivan na koronu. </p><p>- Imam upalu uha. Bit će da me netko vidio kako u punoj ratnoj spremi, s maskom KN95 i s rukavicama ulazim u hitnu u Omišu. Išao sam tamo da mi isperu uho - smije se.</p><p>Ističe da je izuzetno odgovoran, a imati i skrivati da si pozitivan, po njemu je jako neodgovorno. Korona ga, dakle, nije zahvatila no to, kaže Huljić, ne znači da i neće pa stoga već u ponedjeljak ide na novo testiranje. Po logici bolje spriječiti nego liječiti, skladatelj se pridržava svih uputa stožera.</p><p>Radi pandemije ovo ljetno nije iznajmljivao svoju kuću u Omišu. Došli su im tek <strong>Domenica</strong> (27), <strong>Marko Tolja</strong> (36) i <strong>Petar Grašo</strong> (44), ljudi u čiju su odgovornost sigurni, koji paze s kime se druže i drže distancu u kontaktima. U Omišu je, priča, velika panika oko korone. Mještani se paze i pridržavaju mjera, ali muke im zadaju turisti željni provoda.</p><p>Skladatelj je u travnju napravio odličnu pjesmu ‘Kiša’ (Bjankarija) koju izvodi s Madre Badessom u pratnji <strong>Victora Espinola</strong>. Pjesma je to kojom najavljuje novi album klasične i crossover glazbe koji je u pripremi. Lani je udružio snage sa Zagrebačkom filharmonijom i zborom AK Ivan Goran Kovačić. Tad su Oliverov evergreen ‘’Dva put sam umra’’ donijeli u sasvim novom ruhu. Nakon toga svirali su u Lisinskom.</p><p>U srpnju je skladatelj snimio tv spot za Čokolino. Huljić je tako postao glavna zvijezda Podravke i njezin ambasador. U spotu , poput <strong>Johna Travolte </strong>(66) iz “Groznice subotnje večeri”, ima bijelo odijelo i identične plesne pokrete. Ni sad, iako odmara, ne miruje. Upravo je završio tekst i glazbu pjesme za novu sapunicu.</p>