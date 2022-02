Husein Hasanefendić Hus (68) u teška se vremena nakon gubitka prijatelja Akija Rahimovskog prisjetio vesele anegdote iz njihove mladosti. naime, kad je Aki stigao u Zagreb nije dobro govorio hrvatski, pa je ponekad imao poteškoća u razgovoru. Jednom se prilikom našao u trgovini, a Hus je ispričao Akijevu anegdotu.

- Teško mi je sada pričati o Akiju, da pokušavam izvući bilo kakvo veselje. Tako jedan šokantan odlazak još uvijek nismo skroz isprocesuirali. Ujutro se budim i u nekom trenutku se sjetim da je to činjenica. Žao mi je da nije pisao, jer bi njegova biografija bila opako štivo - rekao je Hus za RTL.hr pa dodao:

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kada klinac dođe živjeti u neku potpuno nepoznatu sredinu s 19 godina, baviti se nečim što voli, o čemu ne zna puno, to je posebna priča. Ni ja tada nisam znao puno o svemu ovome,ali imali smo strašnu želju da to funkcionira i da uspijemo. Kad je stigao u Zagreb, nije znao hrvatski i trebao je naučiti jezik, pa ima jedna dobra anegdota iz tog razdoblja - užasno mu se dopala ona kobasica jeger (jaegerwurst) i jednom prilikom, tek što je stigao, išao je u dućan i tražio 10 deka purgera, a onda mu je prodavačica rekla: 'Dečec, misliš na jeger?', što je on i pokazivao. Prepričao nam je to i umirali smo od smijeha - ispričao je veselo.

Aki je savladao hrvatski pa se u pjevanju nije moglo čuti da mu to nije materinji jezik. Pjevač je uspio izgubiti naglasak, a kako kaže Hus, čak je zvučao po zagrebački.

- Strani jezik je ozbiljna prepreka i to ljudi zaboravljaju koliko je teško. Tebi se može činiti da govoriš ispravno, ali izvorni govornici čuju te razlike. On je jedan od rijetkih koji je uspio izgubiti akcent, a čak je uspio dobiti i taj neki zagrebački štih u izgovoru - objasnio je.

Parni valjak idućeg će mjeseca održati koncert u Areni u čast velikom Akiju Rahimovskom, za kojeg kažu da će zauvijek ostati nezamjenjiv.

- Ne, nećemo to pretvoriti u turneju i komercijalizirati. Imamo ozbiljne pritiske iz regije, mi smo bend koji vuče korijene iz bivše nam države. Skoplje traži, Beograd traži, Ljubljana traži koncert. Nismo još ništa odlučili, vjerojatno ćemo po regiji napraviti te neke. Pokušavam zamisliti sliku, pa što ima ljepše nego taj masovni opraštaj. Ali ne bi sad putovali okolo, turneju radili i to. Možda ako opstanemo kao bend, jer imamo želju svirati, nama je to dio života, ali kako će to izgledati i hoće li to biti, ja to sada ne znam osim da želimo. - rekao je za Top radio.