Husein Hasanefendić Hus nam priznao: 'Mislio sam da se šale s Porinom za životno djelo...'

Nije mi bilo jasno, na istom Porinu bili smo nominirani i za pjesmu godine i za izvedbu grupe s vokalom. Aktivni smo. Zato sam i rekao u govoru da te neke konotacije... Ali neću se zezati, cijenim nagradu, rekao nam je Husein Hasanefendić Hus (70) nakon dodjele glazbene nagrade u Zagrebu.

- Porin za životno djelo dodjeljuje se onim umjetnicima koji su svojim trudom, radom i uspjesima obilježili hrvatsku glazbu, onima koji su se upisali u povijest i onima bez čijeg autorskog rada, glasa, talenta ne možemo zamisliti glazbenu prošlost, ali i sadašnjost - rekla je Ivana Martinac, glavna tajnica Porina.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/

Porin za životno djelo dobili Hus, Erika Krpan i Parni Valjak

A umjetnici koji su svojim radom obilježili hrvatsku glazbu te kojima je pripao ovogodišnji Porin za životno djelo ove godine su muzikologinja, urednica, kulturna djelatnica i muzička spisateljica Erika Krpan, zatim glazbenik i skladatelj Husein Hasanefendić Hus i bend Parni Valjak.

- Najprije sam mislio da se netko šali sa mnom, da sam dobio Porin za životno djelo. No, budimo realni, ovo je veliko priznanje i dolazi od struke. I nije bio baš jednostavan put do te nagrade, dugo je on trajao. Kad neki rezime radiš, sama činjenica kad dobivaš nagradu za životno djelo malo natjera na lijepo putovanje - rekao nam je frontmen Parnog Valjka pa nastavio:

- Ne mislim da sam premlad za tu nagradu, ali mi još radimo. Moraš živjeti s tim uvjerenjem, inače nema smisla. A planova ima, bez brige. Album do kraja godine, iduće ćemo slaviti 50 godina benda... Imamo planova.

Ovogodišnji je Porin bio uspješan za Berislava Šipuša i Vojka V sa suradnicima osvojivši po četiri statue! Tri Porina pripala su Letu 3 i Tamari Obrovac sa suradnicima...

Kako me nešto žulja, jako me žulja, što me žulja je*emu pas?, pitao Damir Martinović Mrle nakon dodjele, te zatim otkrio na čemu je sjedio cijelo vrijeme.

- A vidi ga, Porin, je*ote! Žuljaković Porinković - rekao je kroz smijeh.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Let 3 zaradio tri Porina

Let 3 sa suradnicima osvojio je statuu Porina u kategoriji Pjesma godine za skladbu "Mama ŠČ!" autora Damira Martinovića i Zorana Prodanovića.

Porin im je uručen i u kategoriji Najbolji album alternativne glazbe, za album "ŠČ! (Extended)", glazbenog producenta Mateja Zeca, a treća statua otišla je u ruke Damira Martinovića i Olje Dešića u kategoriji Najbolji aranžman za skladbu "Mama ŠČ!".

- Porin je ipak jedna strukovna nagrada, ocjenjuju te kolege i ljudi iz struke. Recimo da je to neki pandan Oscaru. A je li ova kategorija za pjesmu godine najbitnija... pa je. A dobili smo mi i još nekoliko Porina - pričao je Zoran Prodanović Prlja, u potkošulji i gaćama, ponosno držeći statuu u ruci, dok je kraj njega stajao Mrle, u "outfitu" obogaćenim "bundom".

- Ovo je najzabavnija nagrada. Znači dobili smo dvije na grade u ne baša zabavnim kategorijama i ovaj.

Ubrzo im se pridružila i Tereza Kesovija (85), u elegantnoj zelenoj haljini pozirala je s Letovcima i Dvojkom V.

- Bila je to jedna lijepa priredba, ima tu materijala. Ima mladih i talentiranih ljudi - rekla nam je glazbena diva pa nastavila:

- Meni se svidjela Lu Dedić. Baš je simpatična. Samo, ona je još mlada, ona još nije sigurna želi li se baviti glazbom, ovim poslom.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Porin nisu propustili ni Martin Kosovec, Baby Lasagna...

A mlada pjevačica, iz vrhunske glazbene obitelji, kći je Matije Dedića, unuka Gabi Novak i pokojnog velikana Arsena Dedića, još se jednom sjajno predstavila javnosti. Iako, i dalje joj nije svejedno...

- Imam tremu, ali ide na bolje s tim javnim nastupima - rekla nam je simpatična Lu.

Priredbu nisu propustili ni Martin Kosovec, Baby Lasagna, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral, Luka Nižetić, Nataša Janjić Medančić, Anja Šovagović Despot...

Porin su osvojili i Vojko V osvojio je Porin za album godine, Dino Jelusić za najbolji album rock glazbe, Matija Cvek i The Funkensteins za najbolji album pop glazbe, nagradu za novog izvođača godine osvojio je Antun Aleksa, poznatiji kao IDEM...

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL