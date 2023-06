I Bill Murray ide Al Pacinovim stopama, našao si 29 godina mlađu: 'Očito su se pogodili'

Glumac Bill Murray (72) u vezi je s repericom Kelis (43), piše US Sun. Potaknuli su glasine nakon što je Murray prošlog vikenda gledao njezin nastup na festivalu 'Mighty Hoopla' u južnom Londonu. Izvori bliski paru otkrili su za američki Sun i kako su novopečeni par vidjeli u istom hotelu te da su se 'zbližavali neko vrijeme' nakon prvog susreta u SAD-u.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

- Sreli su se u Sjedinjenim Državama i prije, što je potaknulo glasine među ljudima iz industrije, a sada se sastaju u Londonu dok su oboje ovdje. Očito su pogodili. Oboje su viđeni u istom hotelu, a on je već nekoliko puta gledao njezin nastup. Ali oboje su prošli kroz nedavne žalosti i imaju tu vezu - rekao je izvor.

Glumac iza sebe ima dva propala braka. S Margaret Kelly bio je od 1981. do 1996. godine, a nakon toga vjenčao se s Jennifer Butler. Njihov 11-godišnji brak okončan je u svibnju 2008. kada ga je optužila za nevjeru, obiteljsko zlostavljanje te ovisnost o marihuani i alkoholu.

Foto: PROFIMEDIA

Njegova djevojka Kelis bila je, pak, prethodno u braku s reperom Nasom. Razveli su se 2009. nakon što ga je optužila za emocionalno i fizičko zlostavljanje.

Foto: Instagram

Murrayjeva romansa uslijedila je nakon što su ga optužili za neprimjereno ponašanje na setu. U travnju su prekinuli snimanje filma 'Being Mortal' nakon što su glumca optužili da je staklenom pepljarom gađao kolegu Richarda Dreyfussa i prijetio da će producenticu filma 'baciti preko parkirališta'. Također, optužili su ga da je dirao nekoliko žena tijekom snimanja istog filma.

- Nije ih dirao u bilo kojem osobnom području, ali bi zagrlio ženu, dodirnuo joj kosu, povukao je za rep - ali uvijek na komičan način. To je tanka granica i svi vole Billa, ali iako njegovo ponašanje nije protuzakonito, neke su se žene osjećale nelagodno i on je prešao granicu - rekao je izvor za Page Six.