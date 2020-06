I Demi Rose je išla 'pod nož': Danas zavodi bujnim oblinama, ali nije uvijek ovako izgledala

<p>Manekenka i influencerica <strong>Demi Rose </strong>(25) ne troši vrijeme na nepotrebne stvari i brine se da njezinih 14 milijuna obožavatelja niti jedan dan u mjesecu ne ostanu zakinuti za golišave fotografije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Demi Rose pokazala obline</strong></p><p>Nije joj nepoznanica objavljivati fotografije na kojima je potpuno gola, a voli se hvaliti i provokativnim donjim rubljem kojeg ima u svojoj kolekciji.</p><p>Iako je već na pola puta do tridesete, Demi i dalje u svom krevetu ima plišane medvjediće. Nedavno je pozirala s jednim od njih, ali pored njezinih bujnih grudi i stražnjice, rijetko tko da je i primijetio tog sretnog medvjedića. </p><p>- Jesam li prestara za plišane igračke? - zapitala se Demi.</p><p>Iako sada zavodi svojim bujnim oblinama i licem nevine slatkice, Demi nije uvijek izgledala tako. Stare fotografije, koje je ona sakrila sa svojih društvenih mreža, pokazuju kako je plastični kirurg uradio dosta posla na njoj.</p><p>Imala je drukčiji nos, poprilično manja usta, na stražnjici itekako je vidljiva razlika, a grudi je napravila vrlo mlada. No, sve se to lako zanemari kada se Demi skine i pozira s oblinama u prvom planu. </p><p>- Vidimo se u snovima - pišu joj mnogi. </p>