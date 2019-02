'I nakon Eurovizije tata pita kad ću naći normalan posao'

Grupa Riva jedina je hrvatska pobjednica na pjesmi Eurovizije. S “Rock me” pobijedili su 1989. u Lausannei.

Emilija Kokić (50) imala je tad 21 godinu, a cijeli svijet gledao ju je kako pjeva 'Rock me'.

Otac Vice nije bio oduševljen Emilijom idejom o pjevačkoj karijeri, a tako je i danas. Ispituje je kad će imati “normalan posao”. No nakon pobjede u Zürichu je dočekao s buketom cvijeća.

- Iz današnje perspektive jasno mi je da mu nije bilo drago kad je čuo da se mislim baviti pjevanjem – dodala je.

Doček u Zadru nakon pobjede bio je fenomenalan. Emilija je nešto slično mogla priuštiti i sugrađanima prošle godine.

- Kad smo se mi vratili mislim da nije bilo nikoga tko živi u Zadru a da nije bio na dočeku, to je nezaboravno. I drago mi je da me prošle godine za doček zadarskih nogometnih reprezentativaca zvao Zrilić i rekao da se nakon skoro 30 godina okupimo i otpjevamo im nešto – kaže Kokić.

Od početka pa do vrhunca karijere, pobjeda koja ju je vinula u europske visine, jer su ubrzo nakon Eurovizije počeli živjeti i snimati u Švicarskoj, prošlo je manje od tri godine. A o svemu je odlučila sekunda. Ona u kojoj je tada tek punoljetna Emilija kao gošća na svadbi čula bend i skupila hrabrosti da s njima nešto otpjeva. Uskoro ju je grupa Riva pozvala na probu.

- Moj je početak kakav svi žele, ali u jednom trenutku ipak pomislite ‘ma, ne može se meni to dogoditi’. E, pa meni se upravo to dogodilo. Na toj svadbi svidio mi se bend i zamolila sam ih da pjevam s njima – rekla je i nastavila:

- Primili su me tek nakon druge probe, na prvoj su mislili da nemam pojma, a i ja sam pomislila da to nije za mene. Ne znam što se dogodilo na toj drugoj probi, ali propjevala sam. Pozvali su me da s njima odradim kompletnu ljetnu turneju. Bila sam počašćena što su me pozvali u bend, oni najpopularniji u gradu, a to tada nije bila mala stvar. – prisjetila se Kokić.

Pobjeđivala je na natjecanjima mladih pjevača amatera. Dobar glas daleko se čuje, a Emilijin je došao do Rajka Dujmića. Kojemu nije bilo teško potegnuti do Zadra kako bi sam “čuo jednu dobru malu”.

- Rajko je čuo da ima neka dobra cura koja je triput pobijedila i kontaktirao me. Kad me nazvao Rajko Dujmić, mislila sam da ću pasti u nesvijest. Rekao je da bi možda želio suradnju. Rekla sam da sam član benda i došao nas je vidjeti na tu ljetnu terasu – objasnila je.

Ubrzo su, a pogotovo nakon pobjede na Euroviziji, počele kružiti priče kako su “Rock me” trebali pjevati Novi fosili, a Vlatka Pokos nedavno je izjavila kako ona ne pjeva pjesmu jer nije bila punoljetna, te da i danas pomisli “kako je to trebala biti ona”.

- Dujmić nas je došao poslušati i tada, kada nas je vidio, to je trenutak kada je dobio ideju za ‘Rock me’, kada nas je vidio kako izgledamo, zvučimo, kakvu energiju imamo. To je bio početak. Snimio je svoju verziju, mi smo svoju, a kombinaciju koju smo pjevali, kakvu znamo danas je kompilacija Rajkovog glazbenog izričaja i našeg. Sve poslije što se dogodilo bilo je apsolutno van naše kontrole – ispričala je Kokić.

Priča pjevačica kako je iz današnje perspektive sve došlo munjevito. Već je upisala fakultet kad je roditeljima rekla da bi ipak odustala i primila se glazbe. Samo nekoliko mjeseci kasnije, pobijedila je na Jugoviziji u Novom Sadu, a ubrzo, sa 137 bodova i na Euroviziji.

- Očekivati iz takve pozicije, kad smo počinjali i zapravo bili klinci, da će se ono sve dogoditi tako naglo, takav uspjeh, je nemoguće. Naš je cilj bio samo otpjevati pjesmu, predstaviti se. Iznutra smo strepili da se nećemo osramotiti, da nećemo pogriješiti. Da neće ispasti nešto loše. Početnički strahovi – kaže Kokić.

Kaže da danas nije fan Eurovizije u punom smisli te riječi.

- To je ogromna vojska ljudi. Oni prate rad i život onih koji su nastupili, nebitno ako su pobijedili. Bilo da su iz Izraela, Njemačke, Austrije..., oni znaju moje pjesme i tekstove na hrvatskom. To znači bit fan, a ja takva ipak nisam.

No svake godine gledam i to je beskrajno zabavno. Suprug je osmislio gledanje s prjateljima, to se okupi veliko društvo, a bude i kladionica. I da, najčešće ja pobijedim u prognoziranju – veselo se nasmijala Emilija.