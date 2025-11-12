Obavijesti

GOLIŠAVI CRVENI TEPIH

I ova ljepotica prati trendove: Nosila grudnjak, ali proziran. Ispod njega joj se sve vidjelo...

Eve Hewson privukla je pozornost u utorak u Los Angelesu na premijeri filma 'Jay Kelly'. Lijepa glumica i kći glazbenika Bona, došla je u suknji, a slijedeći trendove koje vole i njezine kolegice, gole grudi prekrila je prozirnim gornjim dijelom
A premiere for the film Jay Kelly in Los Angeles
U srcu Hollywooda, u legendarnom Egyptian Theatreu, utorak je bio rezerviran za svečanu losanđelesku premijeru filma "Jay Kelly". | Foto: Mario Anzuoni
