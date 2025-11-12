I ova ljepotica prati trendove: Nosila grudnjak, ali proziran. Ispod njega joj se sve vidjelo...

Eve Hewson privukla je pozornost u utorak u Los Angelesu na premijeri filma 'Jay Kelly'. Lijepa glumica i kći glazbenika Bona, došla je u suknji, a slijedeći trendove koje vole i njezine kolegice, gole grudi prekrila je prozirnim gornjim dijelom
U srcu Hollywooda, u legendarnom Egyptian Theatreu, utorak je bio rezerviran za svečanu losanđelesku premijeru filma "Jay Kelly".
Crvenim tepihom prošetala je impresivna glumačka postava, no sve su oči bile uprte u irsku glumicu Eve Hewson
Lijepa glumica, inače kći slavnog glazbenika Bona, privukla je pažnju fotografa.
Elegantnu i romantičnu kombinaciju 'začinila' je i golišavim detaljem.
Priklonila se trendu koji sve češće 'furaju' njezine holivudske kolegice.
Iako mnoge od njih vole 'gole haljine', Eve se odlučila za prozirni gornji dio ispod kojeg su joj se vidjele bradavice.
Za premijeru u Los Angelesu okupila se prava holivudska elita. Uz Clooneyja i Sandlera, crvenim tepihom su prošetali i ostali članovi zvjezdane postave, uključujući Lauru Dern, Billyja Crudupa, Riley Keough i Emily Mortimer.
I ranije je ljepotica nosila haljine s golišavim detaljima...
