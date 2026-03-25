Obavijesti

Show

Komentari 0
I u hrvatskim kinima je 'Projekt Spasitelj' pravi hit! Već prvog vikenda je uprihodio 108.000 €

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: promo

Admiral

Dugoočekivani znanstveno-fantastični spektakl s Ryanom Goslingom u misiji spašavanja čovječanstva zasjeo je na sam vrh gledanosti u hrvatskim kinima i obilježio kino vikend iza nas. Prema službenim podacima, film je tijekom prvog vikenda prikazivanja privukao više od 10.000 gledatelja te ostvario prihod od preko 108.000 eura, čime je uvjerljivo zauzeo prvo mjesto domaćeg box officea.

Foto: promo

Riječ je o ekranizaciji istoimenog bestselera Andyja Weira, autora globalnog hita Marsovac, čiji su prepoznatljivi spoj znanosti, napetosti i humora i ovoga puta pronašli put do gledatelja. U središtu priče nalazi se Ryland Grace, skromni profesor prirodoslovlja kojeg utjelovljuje Ryan Gosling. Nakon što se probudi sam na svemirskom brodu, bez sjećanja i svjetlosnim godinama udaljen od Zemlje, Grace postupno otkriva da je dio misije o kojoj ovisi sudbina cijelog čovječanstva. Naime, mora pronaći način da spriječi gašenje Sunca i spasi život na Zemlji.

No Projekt Spasitelj nije samo još jedna svemirska avantura. Osim što testira granice znanosti, ljudske otpornosti i kolektivne odgovornosti za budućnost planeta, radnja donosi i emotivnu dimenziju stavljajući fokus na odnos između znanosti i ljudskosti. U središtu priče tako se, uz borbu za opstanak, nalazi i priča o povjerenju, suradnji i neočekivanom prijateljstvu koje se rađa u potpunoj izolaciji.

Foto: promo

Redateljski dvojac Phil Lord i Christopher Miller, poznat po inovativnim i žanrovski svježim blockbuster ostvarenjima poput Spider-Man: Novi svijet (2018) i LEGO film (2014), donosi vizualno impresivan i dinamičan film, dok scenarij potpisuje Drew Goddard, nominiran za Oscara za adaptaciju filma Marsovac. Osim u glavnoj ulozi, kao producent se pojavljuje i Ryan Gosling, dobitnik Zlatnog globusa i višestruki kandidat za Oscara, prepoznat po snažnim i nijansiranim izvedbama u filmovima poput Vožnja (2011) i La La Land (2016). Uz Goslinga, u filmu glume i cijenjena njemačka glumica Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub i Lionel Boyce.

POGLEDAJTE TRAILER: 

Hrvatski distributer filma je Jučer. Film se trenutno prikazuje u kinima diljem Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026