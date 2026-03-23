Film 'Projekt Spasitelj' postao najveći kino hit 2026. godine

Znanstveno-fantastični film "Project Hail Mary" (Projekt Spasitelj), s Ryanom Goslingom u glavnoj ulozi, ostvario je najveće kino otvaranje u 2026. godini, zaradivši impresivnih 140,9 milijuna dolara ( cca 120 milijuna eura) na svjetskim kino blagajnama, piše BBC.

U filmu Gosling glumi profesora prirodoslovlja koji dobiva ključnu misiju, spasiti čovječanstvo od izumiranja. Publika je očito prepoznala atraktivan spoj znanosti, humora i napete radnje, jer je film već u prvom vikendu nadmašio dosadašnje hitove poput "Scream 7" te prestigao "Creed III" kao najbrže lansirani projekt studija Amazon MGM Studios.

Film su režirali Phil Lord i Christopher Miller, poznati po uspješnicama poput 21 Jump Street i The Lego Movie. Radnja prati bivšeg molekularnog biologa koji se neočekivano nađe u središtu važne međuzvjezdane misije.

Priča je temeljena na romanu autora Andy Weir, čija je knjiga "The Martian" već ranije adaptirana u uspješan film redatelja Ridley Scott s Matt Damon u glavnoj ulozi.

Iz Amazon MGM Studios poručuju kako je upravo popularni roman pružio čvrste temelje za film, dok su redatelji stvorili vizualno impresivno i emotivno snažno ostvarenje. Posebno ističu Goslinga kao glumca čiji karizma i globalna popularnost nose cijeli projekt.

Sam Gosling, koji je ujedno i producent filma, naglasio je kako mu je bilo važno unijeti dozu humora u ovu svemirsku avanturu, kako bi se znanstveni i zabavni elementi uspješno isprepleli.

Film se već svrstao među najveća kino otvaranja originalnih naslova nakon pandemije, uz bok ostvarenjima poput "Oppenheimer" i "F1: The Movie". Time je Amazon, pet godina nakon preuzimanja MGM-a, napokon dobio veliki komercijalni hit kojim se pozicionira uz vodeće streaming gigante.

Kritike su podijeljene, dok jedni film hvale kao zabavnu i inteligentnu svemirsku avanturu, drugi mu zamjeraju predvidljivost i sličnosti s ranijim hitovima poput Interstellar. Ipak, većina se slaže u jednom: Goslingova karizma drži publiku prikovanom za ekran.

U međuvremenu, studio nastavlja niz novih projekata, uključujući film o Melaniji Trump, triler Crime 101 te nadolazeći Masters of the Universe, koji u kina stiže u lipnju.

