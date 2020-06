Ibanezi guštaju na Murteru, Matea ih 'nagovorila' na selfie

Iako prije nije voljela piti vino, Luisova supruga kaže da su u izolaciji voljeli natočiti si čašu vina i upaliti Netflix nakon što bi djecu stavili spavati. To bi onda bilo baš vrijeme za opuštanje...

<p>Agentinski nogometaš i bivši igrač zagrebačkog Dinama<strong> Luis Ibanez </strong>(31) uživa sa suprugom <strong>Mateom</strong> (31) i sinovima <strong>Thiagom</strong> (6) i <strong>Mathiasom</strong> (3) u Betini na otoku Murteru. Podsjetimo, koncem ožujka Murter i Betina bila su prva mjesta u Hrvatskoj u kojima je proglašena karantena zbog korona virusa.</p><p>No, već duže vrijeme situacija je pod kontrolom pa su na more stigli i Ibanezi. Matea se naslikavala na plaži i pozirala dok su u moru bila dva labuda. Slikala se i sa mlađim djetetom i uz fotografiju stavila prikladan opis:</p><p>- Ča je život vengo fantažija - istaknula je Matea. Svoje je pratitelje na društvenim mrežama obavijestila da idu na more početkom lipnja, a ovih je dana napisala i kako je Murter njihov otok sreće. Diplomirana ekonomistica uspjela je uloviti sve članove obitelji i tako dobila savršen selfie.</p><p>U komentarima su pratitelji pisali kako ima najslađu obitelj. Luis trenutačno igra za mostarski Zrinjski pa se obitelj preselila u Mostar. </p><p>Matea, koja je s Luisom nedavno proslavila sedmu godišnjicu braka, za <a href="https://story.hr/Celebrity/a131832/Matea-Ibanez-Nikad-nisam-pila-vino-a-sad-me-u-karanteni-bas-privlaci.html" target="_blank">Story.hr</a> progovorila je o tome kako joj je bilo u karanteni s djecom, s obzirom na to da ni ona, a ni oni nisu navikli stalno biti doma.</p><p>- Inače su tu vrtić, treninzi, park, druženje s prijateljima... Njima ovo svakako pune teže pada nego nama. Oni su po prirodi jako hiperaktivni pa nemaju gdje potrošiti svu tu energiju. Tako da je dosta teško - ispričala je. Dodala je i kako vole navečer, kada djecu spreme u krevet, upaliti Netflix i natočiti si po čašu vina. </p><p>- I 'guštamo'. Nikad prije nisam pila vino, a sad me u kućnoj karanteni baš privuklo - rekla je za Story.</p><p> </p>