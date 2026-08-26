Ibrahimović ostao u Hrvatskoj! Nakon Splita produžio je prema Kvarneru, evo gdje je odsjeo

Zlatan Ibrahimović (44) nastavlja obilaziti hrvatsku obalu. Nakon nekoliko dana u Splitu, legendarni nogometaš otišao je na Lošinj, a njegov dolazak otkrila je Ivana Perenčević, supruga Nikole Perenčevića, predsjednika Uprave Jadranka turizma.

Ivana je na Instagramu podijelila zajedničku fotografiju sa Zlatanom i uz nju napisala: 'Lavovi ljetuju s lavovima. Tako smo sretni što si bio s nama.'

Ibrahimović je na Lošinju odabrao Captain’s Villa Rouge u uvali Čikat. Vila ima sedam suiteova, mediteranski vrt, grijani vanjski bazen, jacuzzi i privatni wellness, a gostima nude i privatnog chefa te batlera.

Na Lošinj je stigao nakon boravka u Splitu, gdje je sudjelovao na proslavi 30 godina Sportskih igara mladih. Zaigrao je na Prokurativama, družio se s poznatim sportašima, a njegov izlazak na splitske ulice brzo je privukao obožavatelje.