Ice Cube potvrdio: Izgubio sam 66 milijuna kuna jer se nisam htio cijepiti protiv korona virusa

Odbio sam glumiti u tom filmu jer nisam htio to prokleto cjepivo. Odbio sam devet milijuna dolara, rekao je reper i glumac, O'Shea Jackson Sr. (53), javnosti poznatiji kao Ice Cube, a koji je izgubio milijune jer se odbio cijepiti protiv korona virusa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ice Cube gostovao je u podcastu Million Dollaz Worth of Game, gdje je ispričao kako je trebao sudjelovati u Sonyjevoj komediji 'Oh Hell No'. Ipak, to se nije dogodilo jer se on odbio cijepiti protiv korone.

- Nisam htio da me bodu. Je*eš to cjepivo i sve one koji me žele natjerati na cijepljenje. Ne znam što Hollywood sad misli o meni - rekao je Ice Cube.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Reperu i glumcu zabranili su da glumi.

- Nisu mi htjeli dati ulogu jer se nisam htio cijepiti. Nisam odbio glumiti, oni su mene odbili. To cjepvo meni ne treba, a nisam ni dobio koronu na kraju - objasnio je.

Foto: Privatni album

Tijekom podcasta Ice Cubea su pitali misli li da zbog ovog incidenta treba napustiti Hollywood i prebaciti se na drugu platformu.

- Radim na nečemu. Imam ja aseva u rukavu - odgovorio je.

Podsjetimo, Ice Cube je tijekom pandemije korona virusa bio zagovaratelj nošenja maski. Proizvodio je i majice s natpisom, a u 2021. je donirao dvije tisuće maski Bacone koledžu u Oklahomi.

Američki mediji su još u listopadu 2021. pisali o tome kako je Ice Cube izgubio milijune zbog cijepljenja, a on je to sada i potvrdio.

Najčitaniji članci