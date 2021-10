Reper Ice Cube (52) odustao je od uloge u film 'Oh Hell No' u kojem se trebao pojaviti uz Jacka Blacka (52). On je jasan u svom stavu, ne želi se cijepiti protiv koronavirusa nakon što su mu producenti rekli da to mora učiniti.

Film u režiji Erica Andrea trebao je početi sa snimanjem ove zime na Havajima, a zbog cijele situacije usporila se produkcija.

Reper je ovom odlukom odustao od honorara od 9 milijuna dolara (58 milijuna kuna), pišu američki mediji.

Ovo je drugi projekt koji je Ice Cube napustio. Prvi je bio nadolazeća sportska biografska drama Flint Strong, ali nije poznato zašto je reper tad odustao od snimanja