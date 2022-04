Ida Prester u emotivnoj objavi o suprugu: 'Što bi bilo da sam te večeri odlučila ostati u sobi?'

Ida Prester Peševski (43) sa suprugom Ivanom Peševskim već je 10 godina u sretnoj ljubavnoj priči, a nakon dvije godine veze sve su okrunili bračnim prstenjem.

Danas su već u braku osam godina, a s njim je dobila i dva sina – Roka i Ria. Voditeljica je ovaj put svojim pratiteljima na Instagramu otkrila kako i gdje su se upoznali prije točno 10 godina.

- Upoznali smo se na današnji dan pred točno 10 godina u Kulturnom centru GRAD (op.a. u Beogradu), na prijateljevom rođendanu -napisala je Prester.

- Što bi bilo da sam te večeri odlučila ostati u sobi i gledat film? Što bi bilo da je on otišao na neki drugi party? Što bi bilo da mi nije onako bahato prišao? Što bi bilo da sam otkačila pripitog frika u sto boja? Što bi bilo da se dan poslije nismo slučajno sreli? Što bi bilo da mu nisam poslala onaj mail s Exita, baš u pravom trenutku? Što bi bilo da mi Maja Uzelac nije obukla one svoje zlatne hlačice te večeri? Što bi bilo da nam Tijana nije rekla da bi baš mogli imati lijepu djecu? Što bi bilo da nisam imala muda prekinut s Davorom? Što bi bilo da on nije imao muda prekinut s Draganom? Što bi bilo da @Barbara nije navijala za mene tamo u Barceloni? Što bi bilo da nisam dala otkaz, prodala stan i krenula sve ispočetka tamo daleko? Što bi bilo da se ukenjao kad me čekao na onoj busnoj stanici s velikim srcem od kartona? Što bi bilo da smo odustali onaj prvi put kad smo se posvađali jer sam šlampava, a on OCD? Što bi bilo da nismo stvarno dobili najpredivniju djecu? Što bi bilo da je poslao u k i mene i taj moj Zagreb i opet sad sve ispočetka nakon 10 godina? - napisala je voditeljica.

- Bio bi to neki skroz drugi život sad. To na koncu određuje sudbinu: hrpa slučajnosti, malo sreće i puno odluka prema instinktu. Zažmiriš i baciš se. Može ispasti baš dobro. Sretna nam desetljetka - zaključila je u objavi.





