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ROMANTIČNO PUTOVANJE

Ide stopama svoje mame? Kći (42) Brigitte Macron u vezi je s 20 godina mlađim studentom

Piše Maša Mai Čigir,
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Ide stopama svoje mame? Kći (42) Brigitte Macron u vezi je s 20 godina mlađim studentom
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Foto: Blondet Eliot -pool/SIPA
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Tiphaine Auzière pokazala je pratiteljima svog novog dečka s kojim je otputovala u Amsterdam

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Kći Brigitte MacronTiphaine Auzière (42), u vezi je s 20 godina mlađim studentom, a njihova romansa mnoge je podsjetila na onu njene majke (73) i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona (48).

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Tiphaine je na Instagramu podijelila video s putovanja u Amsterdam na koje je otišla s 22-godišnjim studentom poslovne administracije Antoineom Lecomteom. U videu par pokazuje kako su provodili vrijeme u Nizozemskoj te kako su uživali u umjetničkim izložbama, večerama te vožnjama.

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Prema francuskom časopisu Gala, par se upoznao tijekom ljeta u Le Touquetu, gradiću na francuskoj obali. Lecomte je tamo radio kao instruktor kitesurfinga te je Auzière naučio kako koristiti električnu dasku za surfanje.

- Među njima je odmah kliknulo. Imaju mnogo toga zajedničkog - ljubav prema Le Touquetu i adrenalinu, ali i prema putovanjima i poduzetništvu - rekla je osoba bliska Auzière za francuski časopis.

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Navodi se i da je odvjetnica novog partnera već upoznala sa svoje dvoje djece, 12-godišnjom Élise i desetogodišnjim Aurèleom.

Foto: Instagram

Veza Tiphaine Auzière i Antoinea Lecomtea mnoge je podsjetila na brak Brigitte (73) i Emmanuela Macrona (48). Francuski predsjednik imao je 15 godina kada je upoznao svoju buduću suprugu. On je, naime, pohađao privatnu školu La Providence u Amiensu u kojoj je Brigitte bila profesorica i vodila kazališnu radionicu u kojoj je sudjelovao. Brigitte je u to vrijeme bila u braku s André-Louisom Auzièreom, s kojim ima troje djece. Ona i Macron s vremenom su se zbližili i započeli vezu, a kada su Emmanuelovi roditelji saznali za njihovu romansu, poslali su ga u Pariz kako bi ondje nastavio školovanje što dalje od Brigitte.

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Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Francuski mediji navode kako je Brigitte Macron sretna zbog nove veze svoje kćeri.

- Reagirala je kao svaka majka. Važna joj je samo sreća njezine kćeri, pa je sretna što je vidi zadovoljnu. Bit će joj drago upoznati Antoinea - rekao je izvor za francuski časopis.

Brigitte Macron, epouse du president Francais Emmanuel Macron et sa fille Tiphaine Auziere candidate suppléante
Foto: UK-team

Tiphaine Auzière rastala se početkom 2025. godine od dugogodišnjeg partnera, liječnika Antoinea Choteaua. Njih dvoje zajedno su bili od 2010. godine te razlog svog prekida nikada nisu javno otkrili. Nakon toga bila je u vezi s francuskim televizijskim voditeljem Cyrilom Hanounom, s kojim je prekinula u proljeće ove godine.

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