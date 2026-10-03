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Idealno za filmski maraton! Top 10 naslova na Disney+ koji su oduševili Hrvate ovoga tjedna

Piše 24sata,
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Idealno za filmski maraton! Top 10 naslova na Disney+ koji su oduševili Hrvate ovoga tjedna
Foto: PROFIMEDIA
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Saznajte koji su najpopularniji filmovi i serije na Disney+ u Hrvatskoj ovog tjedna!

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Disney+ je i ovog tjedna oduševio hrvatsku publiku raznolikom ponudom filmova. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 filmova na Disney+ u Hrvatskoj

1. Toy Story 5 (Animirani, SAD, 2026.)
Najnoviji nastavak omiljene animirane franšize ponovno okuplja Woodyja, Buzza, Jessie i ostatak društva koji se suočavaju s novim izazovom – Bonnie je dobila Lilypad tablet i igračke moraju pronaći način kako vratiti njezinu pažnju. Film obiluje humorom, toplinom i akcijom, a savršen je za cijelu obitelj.

2. The Mandalorian and Grogu (Znanstvena fantastika, SAD, 2026.)
Nakon pada zlog Carstva, Mandalorijanac Din Djarin i njegov mladi učenik Grogu nastavljaju borbu za mir u galaksiji. Ovaj epski SF film prepun je akcije, spektakularnih vizuala i omiljenih likova iz Star Wars univerzuma.

3. The Devil Wears Prada 2 (Romantična drama, SAD, 2026.)
Miranda Priestly (Meryl Streep) suočava se s izazovima modernog izdavaštva, dok joj bivša asistentica Emily (Emily Blunt) postaje glavna konkurencija u borbi za unosne reklamne ugovore. Nastavak kultnog hita donosi još više modne drame i britkog humora.

Foto: PROFIMEDIA

4. Toy Story (Animirani, SAD, 1995.)
Prvi film iz legendarne Pixarove franšize prati Woodyja i Buzza koji, nakon dolaska novog igračka u sobu, uče važnost prijateljstva i zajedništva. Klasična priča koja nikad ne izlazi iz mode.

5. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (Animirani, SAD, 2009.)
Treći nastavak popularne franšize vodi nas u svijet dinosaura, gdje Manny, Sid i Diego upoznaju nove, ne baš prijateljski nastrojene susjede. Film je prepun avantura i komičnih trenutaka.

6. Toy Story 2 (Animirani, SAD, 1999.)
Kada Woodyja slučajno prodaju kolekcionaru, Buzz i ekipa kreću u spasilačku misiju. Ova dirljiva i zabavna priča o prijateljstvu i odanosti jedan je od najomiljenijih animiranih filmova svih vremena.

7. Avengers: Infinity War (Superherojski, SAD, 2018.)
Svi Marvelovi junaci udružuju snage protiv Thanosa, koji želi prikupiti svih šest Infinity kamenova i zavladati svemirom. Spektakularna akcija, napetost i nezaboravni trenuci čine ovaj film obaveznim za sve ljubitelje superheroja.

8. Toy Story 3 (Animirani, SAD, 2010.)
Woody, Buzz i društvo suočavaju se s novim izazovima kada Andy odlazi na fakultet, a oni završavaju u zlokobnom dječjem vrtiću. Emotivna i uzbudljiva avantura koja će vas natjerati na suze i smijeh.

9. Toy Story 4 (Animirani, SAD, 2019.)
Woody otkriva koliko je svijet velik za jednu igračku kada Bonnie u svoju sobu dovede Forkyja. Nova avantura, stari i novi prijatelji te pregršt emocija i smijeha.

10. Avatar: Fire and Ash (Znanstvena fantastika, SAD, 2025.)
Jake Sully i Neytiri suočavaju se s novom prijetnjom na Pandori – ratobornim plemenom Ash People, predvođenim nemilosrdnom Varang. Obiteljska borba za opstanak i spektakularni vizualni efekti oduševit će sve fanove Avatara.

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Foto: PROMO
*uz korištenje AI-ja
 

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