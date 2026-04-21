IDEM, RØLØ i Linija 109 stižu na peti Mudri Brk Festival u Jelsu

Ako vam još nije bilo jasno da je ljeto praktički već u japankama, Mudri Brk Festival pobrinuo se da sve sjedne na svoje mjesto. Najšarmantniji mali festival na Jadranu vraća se u Jelsu od 29. srpnja do 1. kolovoza, a prva imena su tu da vam daju dovoljno razloga da odmah krenete tražiti apartman, rodbinu ili barem slobodan komad plaže.

Na peto izdanje masu dobrog đira dolaze - IDEM, RØLØ i Linija 109.

Ako niste još čuli za IDEMa, vjerojatno ste zadnjih godina živjeli bez interneta, radija i prijatelja koji vas zovu na koncerte. Nakon što je bez problema prošle godine rasprodao zagrebačku Tvornicu kulture i Boogaloo dan za danom, najavio je samostalni koncert na Šalati 13. rujna ove godine. Tamo su ga dovela dva "bedroom indie diy post pop punk smeće" albuma "POYY" iz 2023. i "CIAO" iz 2024. godine u suizdanju Jebotona i Mudrog Brka. Jedan je od najuzbudljivijih novih nezavisnih izvođača ovih prostora koji je pokupio Porin za novog izvođača i šest Rock&Off nagrada.

Splitski trio RØLØ donosi plesni indie-electro punk koji zvuči kao da je cijeli plesni orkestar stao u tri osobe. Njihov zvuk evoluirao je kroz tri studijska izdanja, od debitantskog "RØLØ", preko hvaljenog "HØØP", pa sve do albuma "Ponte Rosso" koji je dodatno učvrstio njihovu poziciju na sceni. Pripremite se za vrhunsku energiju i groove benda koji je postao nezaobilazno ime regionalne alternative. Bend čine Mišo Komenda, Karlo Kazinoti, Bernard Andrijašević i Toma Bedalov.

Zagrebački all-girl bend Linija 109 jedan je od najzanimljivijih novih imena domaće alternative. Njihov zvuk spaja shoegaze, indie i post-rock, a uživo su poznate po odličnoj energiji, koja je još bolja uz more. Bend je osnovan u veljači 2022. Članice benda su: Sara Vorberger (vokal, ritam gitara, mandolina), Jelena Jurić (lead gitara), Zana Bubica (bas gitara) i Lucija Pranjić (bubnjevi). Proizašle su iz sjajnog Superval festivala, a svirale su diljem Hrvatske među kojima se najviše ističe prošlogodišnji nastup na INmusic festivalu.

Kao i svake godine, osim koncerata u petak i subotu, organizatori su pripremili i kino program u suradnji s Kino Mediteranom, koncert, DJ i dječje programe, ekološke akcije i neka iznenađenja.

Ako tražite festival na kojem možete ujutro piti kave pod borom, popodne skočiti u more s koktelom, a navečer poslušati vrhunske bendove i usput upo(znati) pola publike, onda znate gdje trebate biti krajem srpnja.

Dizajn koji vizualno prenosi bit Mudri Brk festivala ove godine potpisuje sjajan dvojac iz studija Kazinoti&Komenda. Uskoro će objaviti i informacije vezane uz mogućnost kampiranja, a sve one koji ne mogu naći smještaj na internetima, pozivamo da se jave direktno TZ Jelsa.

Dvodnevne ulaznice za peti Mudri Brk Festival u pretprodaji osigurajte u sustavu Core-event po cijeni od 25 eura.