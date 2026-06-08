IDEM i Mašinko po prvi put udružili snage na duplom singlu

Zagrebačke indie punk rock snage IDEM i Mašinko objavili su dvostruki zajednički singl „Lijepo i ružno“ i „Himne nepripadanja“.

Suradnja koja se prije ili kasnije morala dogoditi predstavlja IDEM-ovu pjesmu „Lijepo i ružno“ kojoj su se Mašinko pridružili, da bi u „Himne nepripadanja“ uzvratili domaćinstvo Antunu i njegovom bendu.

- Radeći pjesmu „Lijepo i ružno“ mi se, vjerojatno zbog njezine naravi, automatski nametnula želja za suradnjom s ekipom iz Mašinka. Njihov poziv na „Himne nepripadanja“ mi je još ljepše zaokružio priču. Baš sam ponosan na stvari, brijem da smo baš napravili "best of both worlds“ – ispričao je IDEM.





Mašinko su dodali: „To što Antun radi je nama vrh još otkad su mu prve stvari kapnule na net, a i on nas valjda eto voli. I ideja da nešto radimo skupa povlači se barem od naše Tvornice pred koju godinu. Konkretni plan o duplom singlu gdje mi gostujemo njemu na jednoj pjesmi, a on nama je, mislim, došao od našeg Markana. Odlična ideja, može. A jednom kad smo krenuli s time, Markan je dao i ideju za spotove koji se spajaju ako se puste istovremeno jedan pored drugoga. Diskutabilna ideja.

Ideja je možda diskutabilna, ali je na kraju ispala odlična! Obe pjesme dobile su pripadajuće, slične, ali opet dovoljno različite videospotove snimljene u zagrebačkom Boćarkom domu, čiju režiju i montažu potpisuje Mašinkov Andrija Ražnatović.





- Što se spotova tiče, ovo je stvarno bila idealna prilika da realiziramo ideju o dva isprepletena videa - ideju koju Markan vuče već godinama i nikako da ostvari. I kao rezultat dobili smo dva samostalna vesela i jednostavna spota, ali koja tek kad se puste istodobno dobiju novi život i pričaju cjelovitu priču… dok sviraju dvije pjesme istodobno. Ne znamo koliko to ima smisla. Nije nam ni bitno, svejedno nas raduje – istaknuli dečki iz Mašinka.

Naravno, zajednički dupli singl nije jedino mjesto gdje će se IDEM i Mašinko pojaviti skupa. Ova punk rock sedmorka nastupit će kao posebni gosti na velikom IDEM-ovom koncertu na zagrebačkom stadionu Šalata 12. rujna.

Foto: Daniel Gjurček



Osim na Šalati IDEM-a će se ovog ljeta moći vidjeti uživo u Požegi, Mariboru, Zadru, Drveniku, Podgorici, Koprivnici, Jelsi, Dvičibarama, Šibeniku, Beogradu i Kutini. Poslije Zagreba, na rasporedu su još i Osijek, Split i Varaždin. Mašinkov koncertni kalendar ispunili su Samobor, Krapina, Rešetari, Koprivnica, Sombor, Rijeka, Varaždin i Požega.



Suradnja s Mašinkom treći je IDEM-ov diskografski projekt unazad nekoliko mjeseci. Počelo je proljetnom himnom pripadanja „Proljeće“ u kojoj je podjelio mikrofon s Edom Maajkom, a nastavilo duetom s grupom Ki Klop u singlu „Popis stvari“. No, niti to nije sve – počelo je snimanje novog, trećeg IDEM-ovog studijskog albuma.





“Lijepo i ružno” i “Himne nepripadanja” objavila je Dostava zvuka, a poslušati se mogu na svim streaming platformama.