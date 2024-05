Idemo, Baby! Narasli smo na 32% za pobjedu u Švedskoj...

Baby Lasagna nakon jučernjašnje generalne probe rastura na eurovizijskim kladionicama pa je sada skočio i na 32% za pobjedu na Eurosongu i moguće održavanje 69. Eurosonga u Lijepoj Našoj. Prati ga Švicarac Nemo s 16% i Talijanka Angelina Mango s pjesmom 'La noia' s 12% šanse za dobitak. Iza su Ukrajinke (9%), koje su dugo bile i favoritkinje, pa pjevačica iz Irske (6%), Nizozemac Joost s pjesmom Europapa (5%), Slimane iz Francuske (4%)...

Malmo: Baby Lasagna na probi uoči prve polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naš predstavnik večeras nastupa sedmi po redu u prvoj polufinalnoj večeri koju prenosi Hrvatska radiotelevizija na Prvom programu. Komentator ovogodišnjeg natjecanja je omiljeni Duško Ćurlić. Mnogi su oduševljeni ovogodišnjom pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' još do predstavljanja izabranih pjesma za ovogodišnju Doru.

Prijenos prve polufinalne večeri počinje u 21 sat, a ovim redom nastupaju predstavnici:

1. Cipar: Silia Kapsis - Liar

2. Srbija: Teya Dora - Ramonda

3. Litva: Silvester Belt - Luktelk

4. Irska: Bambie Thug - Doomsday Blue

Ujedinjeno Kraljevstvo: Olly Alexander - Dizzy

5. Ukrajina: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

6. Poljska: Luna - The Tower

7. Hrvatska: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

8. Island: Hera Björk - Scared of Heights

Njemačka: ISAAK - Always On The Run

9. Slovenija: Raiven - Veronika

10. Finska: Windows95man - No Rules!

11. Moldavija: Natalia Barbu - In The Middle

Švedska: Marcus & Martinus - Unforgettable

12. Azerbajdžan: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

13. Australija: Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14. Portugal: iolanda - Grito

15. Luksemburg: TALI - Fighter

O prvoj eurovizijskoj noći i polufinalnoj večeri razgovarat ćemo od 20.30 u studiju 24sata. Emisiju povodom polufinala vodi novinarka Ivana Prkačin, a večerašnje gošće su grupa Feminnem, koje su bile hrvatske predstavnice 2010. godine u Norveškoj. Uživo iz Malmoa ispred Arene javlja se naša reporterka Tina Ozmec - Ban, te iz centra Zagreb novinar Ivo Šarić.

Malmo: Baby Lasagna na probi uoči prve polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

24sata se posebno ponose svojim čitateljima koji nam pomažu kreirati sadržaj, a kako se vi pripremate za Eurosong možete nam poslati:

na broj 099 224 24 24, koji koristimo za Viber i Whatsapp poruke.

materijale možete poslati i na mail reporter@24sata.hr

putem www.facebook.com/24sata

ili putem Twittera na @24sata_HR