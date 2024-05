Evo koliko se može vjerovati kladionicama: Mariji Šerifović uopće nisu predviđali pobjedu...

Večeras nas očekuje nastup našeg predstavnika, Baby Lasagne, u prvoj polufinalnoj večeri. Njemu su šanse od početka mjeseca narasle za deset posto i trenutačno ima 30 % šanse za pobjedu na 68. Eurosongu. Naš predstavnik veliki je favorit eurovizijskih kladionica, a u prvih pet ulaze i Švicarska, Italija, Ukrajina i Irska, koja se u posljednjih nekoliko dana popela za četiri mjesta.

Foto: JESSICA GOW/REUTERS

Ovo je trenutačno deset najboljih po eurovizijskim kladionicama:

Foto: EurovisionWorld/Screenshot

Šerifović je bila treća na kladionicama, a favorit se nije ni plasirao u finale

Eurosong se 2007. godine održao u Finskoj nakon pobjede grupe Lordi s pjesmom 'Hard Rock Hallelujah', a tada je za favorita slovio švicarski predstavnik DJ Bobo s pjesmom 'Vampires Are Alive'. Pobjednica tog Eurosonga, Marija Šerifović, bila je treća na eurovizijskim kladionicama. Favorit kladionica nije se uspio niti plasirati u finale natjecanja, dok se drugi favorit, Švedska, našla na 18. mjestu u finalu. Također, u prvih deset favorita našao se i Cipar ,koji se 2007. nije uspio plasirati u finale natjecanja.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Godinu kasnije, nakon pobjede Marije Šerifović, Eurosong je bio u Srbiji. Tada je za favorita slovila Rusija koja je i pobijedila na natjecanju. Drugi favorit bila je Srbija, a Jelena Tomašević s pjesmom 'Oro' završila je na šestom mjestu. Irska je bila treći favorit kladionica, ali ona se nije plasirala u finale, kao i Bugarska koja je bila na sedmom mjestu kladionica. U prvih deset favorita ušle su Španjolska, Francuska i Švedska, ali na kraju su završile daleko ispod prvih deset. Španjolska je bila 9. na kladionici, završila je 16., Švedska je bila 6. na kladionici, ali u finalu je završila na 18. mjestu. Francuska je bila 10. na kladionici, ali na kraju je u finalu zasjela na 19. mjesto.

Kladionice su pogodile pobjednike dvije godine zaredom, a onda je došao Azerbajdžan

Eurosong kladionice bile su točne 2009. i 2010. godine, kada su pogodile pobjednika Eurosonga. No, 2011. godina bila je loša za kladionice, kada su predviđali pobjedu Francuske koju je predstavljao Amaury Vassili s pjesmom 'Sognu'.

Ta pjesma završila je na 15. mjestu u finalu natjecanja. Čak i drugi favorit, Estonija koju je predstavljala Getter Jaani s pjesmom 'Rockefeller Street', nije ostvario značajan rezultat. Estonija je 2011. godine završila na 24. mjestu. Ujedinjeno Kraljevstvo bilo je treće na kladionicama, a završilo je na 11. mjestu. Mađarska je bila četvrti favorit kladionica, ali završili su na 22. mjestu. Pobjednik natjecanja, Azerbajdžan, bio je sedmi na kladionicama. Ell i Nikki s pjesmom 'Running Scared' osvojili su Europu i doveli natjecanje u Azerbajdžan.

Foto: AFP/Pixsell

Conchita Wurst uopće nije bila u prvih deset favorita za pobjedu

Kladionice su pogodile pobjednike Eurosonga 2012. i 2013. godine. Godinu kasnije pobjedu je odnijela Conchita Wurst s pjesmom 'Rise Like a Phoenix'. Austrija nije bila uopće među prvih deset favorita za pobjedu na Eurosongu. Favorit te godine bila je Armenija koju je predstavljao Aram MP3 s pjesmom 'Not Alone', a pjesma je završila na četvrtom mjestu.

Foto: Jorg Carstensen/DPA

Danska je bila treći favorit kladionica, a završila je na devetom mjestu. U prvih deset našli su se i Ujedinjeno Kraljevstvo (šesti na kladionicama), Azerbajdžan (osmi na kladionicama) i Belgija (deveta na kladionicama), ali su ostvarili mnogo gore rezultate. Ujedinjeno Kraljevstvo završilo je na 17. mjestu, Azerbajdžan na 22. mjestu, a Belgija se nije ni plasirala u finale.

Eurosong kladionice pogodile su pobjednika i 2015. godine, a 2016. za favorita je slovio ruski predstavnik Sergey Lazarev koji je nastupao s pjesmom 'You Are The Only One'. On je osvojio i najviše bodova publike u finalu, ali pobjedu je odnijela Jamala s pjesmom '1944', koja je bila šesta na eurovizijskim kladionicama.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL

Kladionice se nisu proslavile ni 2017. godine, kada je za favorita slovio talijanski predstavnik Francesco Gabbani s pjesmom 'Occidentali's Karma'. On je završio na šestom mjestu u velikom finalu, a pobjedu je odnio Portugalac Salvador Sobral s pjesmom 'Amar Pelos Dois', a koji je bio četvrti na kladionicama. Uslijedile su dvije dobre godine za kladionice, gdje su njihovi favoriti i osvojili natjecanje.

Kladionice su 2021. predviđale Albinu u finalu, a Maltu kao pobjednicu Eurosonga

Maltu je 2021. godine predstavljala Destiny s pjesmom 'Je Me Casse' i ona je bila favorit eurovizijskih kladionica. No, u finalu je završila na sedmom mjestu. Kasnije je Maltu tresao i skandal zbog sumnje da je malteška javna televizija potrošila 650 tisuća eura na promociju pjevačice i pjesme.

Foto: Soeren Stache/DPA/PIXSELL

Pobjednici natjecanja, Måneskin, bili su četvrti na kladionicama. Među promašajima kladionica bile su Bugarska, Švedska i San Marino. Bugarska je bila peta na kladionicama, završila je 11. u finalu, Švedska je bila šesta na kladionicama, a završila je na 14. mjestu. San Marino kojeg je predstavljala Senhit s pjesmom 'Adrenalina' bila je deseta na kladionicama, a završila je 22. u završnici.

Foto: Soeren Stache/DPA/PIXSELL

Hrvatskoj predstavnici Albini, koja je nastupala s pjesmom 'Tick Tock', predviđali su 65 % šansi za ulazak u finale, ali Albina se nije uspjela plasirati, što je iznenadilo mnogobrojne obožavatelje natjecanja.

Kladionice su pogodile pobjednika i 2022. godine, kada je pobijedila Kalush Orchestra s pjesmom 'Stefania' te 2023. godine kada je Loreen upisala drugu pobjedu na Eurosongu s pjesmom 'Tattoo'. U razdoblju od 2007. do 2023. kladionice su pogodile deset puta pobjednika, što je oko 66 % uspješnosti.