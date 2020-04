Idoli vaše djece: 'Mnogi poslovi i kampanje su nam otkazani...'

Na što prvo pomislite kada čujete riječ influencer? Danas, većina pomisli na savršeno sređene djevojke koje su plaćene da na atraktivnoj lokaciji ispijaju pića I fotografiraju se u što zanimljivijem kadru, a tisuće obožavatelja prate svaki korak njihovog otmjenog životnog stila. I onda. Odjednom. Svijet pogađa smrtonosni virus. Oglašivači više nemaju novca kao prije, a sponzori sve manje šalju brendirane proizvode. Doručak uz pogled na Eiffelov toranj danas, shopping na Petoj aveniji, luksuzni automobili i divlji noćni provodi na Ibizi zamijenjeni su nešto skromnijim dnevnim boravcima i eventualnim odlaskom u supermarket po namirnice. Jesu li Influenceri doista ostali bez prihoda zbog pandemije? Što rade u karanteni? Kako se nose s negativnim komentarima…? Odgovore na ova pitanja dobili smo iz prve ruke, a dušu u razgovoru za 24sata otvorile su Dunja Jovanić (30), Anastasija Djurić (32), Ena Čubrilo (29) i Sandra Župan (29).

Može li se pristojno živjeti od ovog posla? Koliko broj pratitelja utječe na zaradu?

Dunja: Zarada ne mora biti povezana s brojem pratitelja već s ciljanom grupom. Važno je imati utjecaj na ljude koji vas prate. Novac ovisi o sposobnosti influencera da se ''proda''.

Anastasija: Zarađujem pristojno. Bitan je broj pratitelja, ali ne i presudan. Važno je imati utjecaj i da se taj utjecaj osjeti.

Ena: Mislim da je jako nepristojno pričati o bilo čijoj zaradi pa tako i mojoj. Može se lijepo živjeti od ovog posla, ali ništa ne dolazi preko noći. Prošlo je više od godiu i pol kada sam dobila svoj prvi angažman. Radila sam u jednoj firmi i snimala videosnimke iz hobija. Velik broj pratitelja je poželjan, ali ne i presudan.

Sandra: Koliko truda i vremena uložiš toliko ti se i vrati.

Na sto najviše volite trošiti novac? Na čemu škrtarite?

Dunja: Jako teško trošim novac. Ranije nisam trošila novac u restoranima, a sada mi je draže otići u dobar restoran nego u shopping. Prijateljice me često pitaju je li u karanteni naručujem online, ali kada ti shopping postane dio posla, u njemu ne uživaš kao prije. Najviše novca trošim na namirnice iz supermarketa.

Anastasija: Najčešće trošim na stvari za sina, putovanja, poklone za meni drage osobe... Volim torbe i ne štedim toliko koliko sam prestala kupovati stvari za koje znam da će mi ih neka firma poslati.

Ena: Najviše volim potrošiti novac na putovanja jer mi to donosi vječne uspomene i iskustvo. Nisam netko tko škrtari na bilo čemu što me čini sretnom.

Sandra: Novac odlazi na razne izlete i opremu za aktivnosti u prirodi.

Kako provodite dane tijekom karantene?

Dunja: Snimam više nego inače. Ne idem na sastanke. Posvetila sam se snimanju za Instagram i YouTube. Kućni sam tip iako jedva čekam da se situacija poboljša.

Anastasija: Sa svojom obitelji, suprugom i bebom. Uvijek se trudimo izvući najbolje iz svake situacije. Posvetila sam se kuhanju i nekim poslovima koje sam dugo odgađala.

Ena: Posvetila sam se kuhanju i spremanju, a sada se već vraćam svom poslu. Snimam i kreiram sadržaj prilagođen trenutnoj situaciji.

Sandra: Bila sam na dužoj pauzi, a sada sam se uhvatila snimanja tutoriala. Provodim vrijeme s dečkom i tri psa i odem do šume uhvatiti svježeg zraka.

Pridržavate li se svih mjera?

Dunja: Naravno, od prvog dana sam poštovala sve propisane mjere. Tijekom godina unazad nedostajalo mi je provoditi vrijeme kod kuće. Izađem samo kako bi prošetala psa.

Anastasija: Izađem samo prošetati s bebom u vrijeme kada je dozvoljeno. Naravno, trudimo se držati razmak kada naiđu ljudi.

Ena: Apsolutno i smatram da je to jedino rješenje za povratak u normalu.

Sandra: Mi smo se kao nacija pokazali jako odgovornima. Sada kada mjere popuštaju šteta bi bila sve upropastiti pa ću se još neko vrijeme držati pravila stožera.

Koliko vaš posao trenutno pati zbog situacije?

Dunja: Mislim da trenutno većina poslova na neki način pati pa tako i moj. Mnoge kampanje i poslovi su odloženi ili otkazani.

Anastasija: Mnogo poslova sam prebacila jer trenutno nije dobro vrijeme. No, nisam stala s kreiranjem sadržaja. Trudim se ljudima pružiti razonodu tijekom ovih teških dana.

Ena: Moj posao je kao i svaki drugi iako to tako na prvu ne izgleda. Na neki način trpi, ali nisu odložene sve kampanje. Nadam se da će se svima situacija popraviti do kraja godine.

Imate li ušteđevinu za ''crne dane''?

Dunja: Moja baka Mira me uvijek učila kako trebam imati novac za ''crne dane''. Od malena sam naučila cijeniti novac i biti neovisna žena. Ovaj posao je na neki način nestabilan i moguće je da postaneš nezanimljiv. Svjesna sam da neću biti zauvijek popularna, a nikada nisam bila osoba koja rasipa novac.

Anastasija: Ranije sam bila osoba koja štedi, ali sam s vremenom to prestala biti. No, moram se ''popraviti''.

Ena: Trenutno nije vrijeme za impulzivnu kupovinu. U Srbiji većina toga nije dostupno na online shopovima pa su mi troškovi svedeni na minimum.

U Srbiji je uveden i policijski sat? Koliko vam je teško raditi posao od kuće?

Dunja: Snimanje za YouTube i Instagram je trenutno moja svakodnevica.

Anastasija: Oduvijek radim od doma. Jedino što mi teško pada je činjenica da izlazim jednom u tri dana. Ne volim kada me nešto guši. Ali, proći će ova situacija...

Ena: Dobro je što ovaj posao možeš raditi od bilo gdje na svijetu. Samo je potrebna kamera, mobitel, internet i laptop.

Sandra: Kod kuće je najbolje

Što ćete prvo napraviti kada ovo sve završi?

Dunja: Ne patim od izlazaka i tulumarenja. Kada se situacija poboljša prvo ću otići vidjeti svoju obitelj koju nisam vidjela otkako je počela pandemija.

Anastasija: Zakazati masažu i putovanje.

Ena: Vidjeti se s dragim ljudima i nazdraviti životu.

Sandra: Otići na izlet van Zadarske županije.

Kako se nosite s negativnim komentarima?

Dunja: Osoba koja kaže da ju takvi komentari ne diraju nije skroz iskrena. Sve ovisi o vašem mentalnom sklopu. Neke kolege shvate tek kada dožive na svojoj koži koliko neistina može povrijediti. I onda ih to pogodi još više..

Anastasija: Uz vino. Šalim se, naučila sam da su oni sastavni dio mog života i dobro ih podnosim.

Ena: U početku su me pogađali, ali sam prihvatila i tu stranu posla. Kada se javno eksponirate dajete mogućnosti drugima da vas komentiraju.

Sandra: Ako su konstruktivni onda ih uzmem u obzir, a ako su zlobni samo ih ignoriram.

Što nikada ne biste reklamirali?

Dunja: Na mjesečnom nivou odbijem 60-70 posto poslova. Ne bih reklamirala proizvode koje ni sama ne bih koristila.

Anastasija: Odbila sam reklamiranje cigareta, krema za proširene vene, epilatore. Čak i kada nemam ugovor o ekskluzivnosti odbijam proizvode koji su čista konkurencija brendu koji prethodno promovirala. I naravno, ono što ne bih koristila.

Ena: Proizvode i usluge koje i sama ne bih platila ili koristila.

Sandra: Brendove koji nisu adekvatni za tematiku kojom se bavim.

Koje su najčešće predrasude koje kruže o influencerima?

Dunja: Mnogo ih ima. Najčešće ljudi misle da influenceri ne rade ništa, ili da to uopće nije posao. Ovo je zanimanje kao i svako drugo, a one koje zanima koliko posla stoji iza svega toga mogu provesti jedan dan sa mnom.

Anastasija: Misle da smo svi isti u ovom poslu. Sve manje govore ''vama je lako'' jer su valjda svjesniji da je ovo nova industrija s puno potencijala.

Ena: Ljudi vide samo ono što plasirate, a ne što se krije iza svega toga. Ovaj posao je zabavan pa vam ne pada teško. Ne može se usporediti s nekim drugim zanimanjima kako to najčešće ljudi rade.

Sandra: Najčešće se ne obazirem jer to u većini slučajeva dolazi iz usta ljudi koji ne znaju koliko truda stoji iza održavanja takvih profila.

Da niste influencer bili biste? Što?

Dunja: Završila sam ekonomiju pa bi vjerojatno posao našla u toj branši. Veliki sam matematičar i mislim da bi bila uspješna i u tom poslu. Borac sam.

Anastasija: Diplomirani sam ekonomista. Vjerojatno bih bila u PR - marketing svijetu.

Ena: Po struci sam ekonomista i širok je spektar poslova kojim bih se mogla baviti. Kada sam napustila posao u firmi prestala sam razmišljati o tome.

Sandra: Snimanje make up videa mi nije primarni posao. Radim u tattoo studiju.

Postoji li uopće prijateljstvo među influencerima? Jesu li vam kolegice ''podmetali nogu''?

Dunja: Prijateljstvo postoji. Ima jedan mit da se influenceri druže zbog pratitelja, ali oko mene nikada nije bilo takvih ljudi. To nije u mojoj prirodi. Postoji i rivalstvo. Ima ljudi kojima smetam iz meni nepoznatih razloga, međutim, ne obazirem se.

Anastasija: Na ovoj sceni postoji prijateljstvo, ali sam više puta na svojoj koži osjetila ''podmetnutu nogu''. Neki ljudi nisu znali cjeniti moju pomoć, a često sam se susretala i s nekolegijalnim ljudima.

Ena: Postoji. Kada je riječ o ''spletkama'', bilo je nekoliko zanimljivih situacija, ali ništa što se ne događa i u drugim branšama.

Sandra: Naravno, ima mnogo kolegija s kojima se često čujem i viđam.

Je li vas ljudi zaustavljaju na ulici?

Dunja: Da. Neki vrište, neki se žele fotografirati, a neki me grle od uzbuđenja. Sve ovisi o situaciji i dobi osobe. Često čujem kako netko govori ''Eno Dunje''. Meni to nikada nije predstavljalo problem i često se i prva ponudim da se fotkamo kada vidim da se djevojčice zbune od treme.

Anastasija: Zaustavljaju me. I uvijek mi je to slatko i čudno.

Ena: Jako često. Uvijek se fotkamo.

Sandra: Događa se, ali u razumnim količinama.

