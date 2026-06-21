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NE KRIJE UZBUĐENJE

Igor Delač o Šokačkoj rapsodiji: Prvi put nastupam u Areni, a iza mene će biti stotinu tamburaša

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Igor Delač o Šokačkoj rapsodiji: Prvi put nastupam u Areni, a iza mene će biti stotinu tamburaša
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Foto: Tomislav Silovinac

"Arena nosi jednu posebnu energiju, kada nekoliko tisuća ljudi zajedno pjeva pjesme koje svi osjećaju kao svoje, uz veliki orkestar sačinjen od vrhunskih glazbenika, to je nešto posebno", otkrio je Delač

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Ove jeseni Arenom Zagreb zavladati zvuci Šokačke rapsodije, a 13. listopada brojna će poznata imena stati na veliku pozornicu i tisućama u publici prenijeti emociju Slavonije. Među njima bit će i Igor Delač, koji ne krije uzbuđenje zbog ovog koncerta.

Šokačka rapsodija ove godine slavi veliki jubilej, a vi ćete prvi put nastupiti u Areni Zagreb. Koliko vas veseli taj izazov?

Poziv za sudjelovanje u Šokačkoj rapsodiji doživio sam kao veliko priznanje i iskreno me razveselio. Zahvaljujem od srca na ukazanom povjerenju cijelom organizacijskom timu, a posebno mom dragom prijatelju prof. Veljku Škorvagi. Ovo će biti moj prvi nastup u Areni i za mene ima posebnu vrijednost.

Foto: PROMO

Pred tisućama ljudi i uz orkestar od više od stotinu tamburaša, može li se takav nastup uopće usporediti s bilo čim što ste dosad doživjeli?

Očekujem vrhunsku atmosferu, puno emocija i zajedništva. Arena nosi jednu posebnu energiju, kada nekoliko tisuća ljudi zajedno pjeva pjesme koje svi osjećaju kao svoje, uz veliki orkestar sačinjen od vrhunskih glazbenika, to je nešto posebno. To čini razliku u odnosu na uobičajene nastupe s „malim bandom“.

Iako vas publika prvenstveno veže uz pop-rock, koliko je Slavonija zapravo prisutna u vašem glazbenom identitetu?

Iako su moji glazbeni korijeni vezani uz pop-rock glazbu, takve pjesme imaju posebno mjesto u mom repertoaru jer publika kroz njih prepoznaje moj identitet, koji kao svaki ponosni Slavonac nosim u sebi. Slavonski i šokački izričaj nije samo glazba, nego način života. Upravo zato te pjesme uvijek izazovu posebne reakcije publike.

Foto: PROMO

Šokačka rapsodija okuplja izvođače različitih generacija i glazbenih smjerova. Koliko je važno da se takvi projekti danas događaju?

Upravo je to najveća vrijednost ovog projekta, okupljanje različitih izvođača, generacija i glazbenih priča na jednoj pozornici. To pokazuje koliko glazba može povezivati ljude bez obzira na godine ili stil.

Nakon Arene nema odmora. Što vas očekuje u mjesecima koji dolaze?

Kao logičan nastavak višegodišnje i iznimno uspješne suradnje, moj autorsko-producentski tim „Hit Factory“ i ja planiramo nove pjesme i intenzivan rad u studiju. Ubrzo nakon koncerta u Areni, svjetlo dana ugledat će moj novi studijski album.

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