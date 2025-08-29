Igor Drvenkar iz Parnog valjka objavio je da sa partnericom Norom očekuje prvo dijete! Sretnu vijest podijelio je uz fotke dječjih tenisica koje su oduševile pratitelje
Igor Drvenkar će postati otac: 'Pjesme će imati novi smisao'
Pjesnik i pjevač Parnog valjka, Igor Drvenkar, razveselio je svoje pratitelje na društvenim mrežama neočekivanom objavom koja je razotkrila sretne novosti iz njegovog privatnog života. Naime, on i partnerica Nora očekuju prvo dijete.
Na prvoj fotografiji, Drvenkar je okrenut leđima, zagrljen uz svoju partnericu koja u rukama drži malene dječje tenisice.
Druga fotografija prikazuje stisnute ruke para koje zajedno drže minijaturne tenisice iznad njihovog psića Melody, u simboličnom trenutku koji oduševljava njegove pratitelje.
U opisu objave, Drvenkar je kratko i emotivno poručio: 'Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao', a dodao je i hashtag 'beba na putu' i tako najavio dolazak prinove u obitelj.
Par svoj ljubavni život drži podalje od reflektora, a Igor je svojedobno za INMagazin progovorio o partnerici.
- Sa svojom osobnošću prije svega, strašću, karakterom kao i sve. Bitan je taj klik i mi smo kliknuli kao ljudi i lijepo mi je s tom osobom i to je najbitnije - rekao je tom prilikom.
