Igor Drvenkar će postati otac: 'Pjesme će imati novi smisao'

Pjesnik i pjevač Parnog valjka, Igor Drvenkar, razveselio je svoje pratitelje na društvenim mrežama neočekivanom objavom koja je razotkrila sretne novosti iz njegovog privatnog života. Naime, on i partnerica Nora očekuju prvo dijete.

Na prvoj fotografiji, Drvenkar je okrenut leđima, zagrljen uz svoju partnericu koja u rukama drži malene dječje tenisice.

Druga fotografija prikazuje stisnute ruke para koje zajedno drže minijaturne tenisice iznad njihovog psića Melody, u simboličnom trenutku koji oduševljava njegove pratitelje.

U opisu objave, Drvenkar je kratko i emotivno poručio: 'Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao', a dodao je i hashtag 'beba na putu' i tako najavio dolazak prinove u obitelj.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Par svoj ljubavni život drži podalje od reflektora, a Igor je svojedobno za INMagazin progovorio o partnerici.

- Sa svojom osobnošću prije svega, strašću, karakterom kao i sve. Bitan je taj klik i mi smo kliknuli kao ljudi i lijepo mi je s tom osobom i to je najbitnije - rekao je tom prilikom.