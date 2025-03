Igor Geržina je u Klubu kazališta Komedija priredio spektakl...

U rasprodanom Klubu kazališta Komedija, skladatelj, producent te saksofonist svjetskog glasa Igor Geržina s bendom izveo je svih 12 pjesama s novog albuma ‘Love Songbook’, a riječ je o instrumentalnim obradama bezvremenskih ljubavnih hitova na saksofonu.

Ondje su se tako našle pjesme Nata Kinga Colea, Barbre Streisand, Phila Collinsa, Eda Sheerana, The Police, Eltona Johna… Ovaj vrsni glazbenik želio je obraditi pjesme iz različitih razdoblja i to one koje su ostavile trag u svjetskoj glazbenoj baštini.

- U odličnom intimnom ambijentu naša nas je publika, kao uvijek, podržala dugim aplauzima i odličnom energijom. Mogu reći da mi je bio pravi užitak biti na pozornici uz moj superbend, dečke koji ne samo da su odlični glazbenici, već ljudi koje moraš respektirati. Album 'Love Songbook' je službeno 'zaplovio' a mi jedva čekamo drugi koncert – rekao je Geržina

Foto: Roman Avdagić

Igor je u rasprodanom klubu, gdje je ranije uspješno nastupao, svirao s eminentnim glazbenicima kao što su Jurica Leikauff (klavijature), Filip Vincek gitara), Alen Svetopetrić bas gitara) i Marko Lazarić (bubnjevi).

Uz njih te Igorovu sviračku snagu i emocije, publika je svaku izvedbu popratila pljeskom. Koncert je otvorio hitom ‘Women In Love’, a nastavilo se s “Nothing Compares 2 U”, “One More Night”, “How Deep Is Your Love” ft. klavijaturist Jurica Leikauff itd., a nastup je završio skladbom, koja je ove godine nominirana za Porin za najbolju instrumentalnu izvedbu izvan klasične i jazz glazbe “Se è vero che ci sei (Trag u beskraju)”.

Izvrsna atmosfera i reakcije publike potvrdile su da je ovaj album našao mjesto među slušateljima. Koncertnu promociju rasprodao je u nekoliko dana pa će zbog velikog interesa publike imati još jedan nastup. Kako zvuče instrumentalne obrade ljubavnih hitova Igora Geržine na saksofonu možete poslušati u subotu, 29. ožujka, u Klubu kazališta Komedija.

Foto: Roman Avdagić