Igor Grežina objavio novi album

On nije samo vrstan saksofonist, zbog čega su ga svjetski radijski urednici nazvali ‘The Croatian Sensation’, kojeg poznajemo po suradnjama s Massimom, Parnim valjkom, Dinom Dvornikom i Songkillersima, već je i dugogodišnji glazbeni producent Jazz orkestra i Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije. U karijeri dugoj više od 30 godina osvojio je 17 glazbenih nagrada Porin, šest nagrada Status za najboljeg instrumentalista, Crnog mačka kao i Rock&Off.

Tako je i ove godine Geržina nominiran za Porin u tri kategorije i to kao izvođač za skladbu ‘Se è vero che ci sei’ (Trag u beskraju) za najbolju instrumentalnu izvedbu izvan klasične i jazz glazbe te kao producent na dva albuma HRT-ovih ansambala: ‘Moja Kuba’ za najbolji album jazz glazbe te ‘Lorca, flamenco i tambura’ za najbolji World Music album.

Sudjelovao je na više od 140 diskografskih izdanja, komponirao glazbu za film, izvođače popularne glazbe, špice za televiziju, radio postaje te vodio nekoliko vlastitih ansambala.

Foto: m.kopicer

Sada je objavio sedmi album ‘Love Songbook’ s 12 instrumentalnih obrada bezvremenskih ljubavnih hitova. Ondje su se tako našle pjesme Nata Kinga Colea, Barbre Streisand, Phila Collinsa, Eda Sheerana, The Police, Eltona Johna…

- Želio sam obraditi pjesme iz različitih razdoblja i to one koje su ostavile trag u svjetskoj glazbenoj baštini. Nije bilo lako jer ih ima za nekoliko albuma. Vodio sam se idejom kako moraju dobro zvučati u instrumentalnoj varijanti i biti ugodne za sviranje uživo. Neke od njih su mi favoriti, koje sam oduvijek želio obraditi poput ‘Nothing Compares 2 U’ ili ‘When I Fall In Love’. Veliki sam obožavatelj svih autora zastupljenih na albumu - govori Geržina.

Foto: m.kopicer

Na albumu su sudjelovali eminentni glazbenici: Jurica Leikauff, Marko Lazarić, Henry Radanović, Yogi Lonich, Alen Svetopetrić, Elvis Penava, Martin Petračić, Mario Klarić i Filip Vincek.

Uz njih te Geržininu sviračku snagu i emocije, publika će moći uživati u novom glazbenom ruhu kultnih balada uz romantične zvukove saksofona. No svega toga ne bi bilo da objavu albuma nije ‘pogurala’ Igorova supruga s kojom je na Valentinovo proslavio 21 godinu braka.

- Supruga Andrea godinama mi ‘baca bubu u uho’ kako trebam snimiti obrade ljubavnih pjesama. Ideja je konačno sazrijela, a neki od hitova na albumu njezini su favoriti poput ‘Woman In Love’ i ‘I Want To Know What Love Is’. Inače je veliki obožavatelj moje autorske glazbe jer što joj drugo preostaje - kaže kroz smijeh Igor.

Foto: m.kopicer

Ovaj zagrebački skladatelj, producent te saksofonist svjetskog glasa uspješan je i izvan granica Hrvatske. Njegove virtuozne izvedbe odjeknule su i u inozemnom radijskom eteru pa se Igor može pohvaliti kako ima obožavatelje širom svijeta, a oduševio je i tamošnje kritičare.

Svjetsku smooth jazz scenu osvojio je još 2012. autorskim instrumentalnim albumom ‘Metropolis', a potom i 'One Click World' te ‘Bucket list’. Imao je i uspješnu suradnju s češkom saksofonisticom Magdalenom Chovancovom na singlu ‘Eastern Magic’. Također, ekskluzivno je nastupio na Saint Martin Jazz Festivalu u Mađarskoj, radio s američkom producentom, pjevačem i tekstopiscem Tyom Causeyem, a svirao je I s Hubertom Tubbsom, prvim vokalistom legendarnog benda Tower of Power.

Foto: m.kopicer

Geržina je jedan od naših rijetkih instrumentalista čija se glazba emitira na četiri kontinenta i to u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi te Australiji.