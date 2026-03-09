Obavijesti

Show

Komentari 0
LEGENDARNI PJEVAČ

Povodom obljetnice smrti Ive Robića objavili video za pjesmu 'Samo jednom se ljubi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Povodom obljetnice smrti Ive Robića objavili video za pjesmu 'Samo jednom se ljubi'
Foto: PROMO

Snimajući za velike diskografske kuće poput Polydora, Supraphona i Jugotona (danas Croatia Records), Robić je ostvario globalni uspjeh, ali je cijelu karijeru ostao povezan s domaćom publikom.

Admiral

Danas se obilježava 26. godina od kako nas je napustio legendarni pjevač Ivo Robić. Tim povodom Croatia Records, Robićeva matična kuća, vizualizirala je jedan od najvećih reginalnih šlagera "Samo jednom se ljubi".

Budući da iz tog razdoblja postoji vrlo malo sačuvanih videozapisa, nova tehnologija omogućila je oživljavanje scene u kojoj legendarni pjevač izvodi evergreen Samo jednom se ljubi, čime se dočarao duh pedesetih godina, opatijskih plesnjaka i ljetnih pozornica.

LEGENDARNI IVO ROBIĆ Za Tita je pjevao 50-ak puta, do jutra bi pili viski i razgovarali...
Za Tita je pjevao 50-ak puta, do jutra bi pili viski i razgovarali...

Početak je ovo niza različitih aktivnosti vezanih uz 70. obljetnicu albuma "Pjeva vam Ivo Robić" s ciljem približavanja publici značaj glazbe Ive Robića.  Album "Pjeva vam Ivo Robić", objavljen 1956. godine, prvi je album zabavne glazbe na našim prostorima, koji je označio početak diskografske povijesti domaće zabavne glazbe.

Na 10-inčnom vinilu našle su se pjesme koje su obilježile početak jedne velike karijere, među njima i Samo jednom se ljubi, kao i Mexico, Odavde do vječnosti, Three Coins in the Fountain (Tri novčića u fontani), Skokiaan, Prva ljubav, ‘Na voce, ‘na chitarra i Hallo, Bim-Bam Baby. Album je snimljen uz plesni ansambl Radio Zagreba i Nikicu Kalogjera, a uz svaku pjesmu bio je naznačen i plesni stil poput foxtrota, slowfoxa, slowa, beguina i tango beguina.

storyeditor/2023-01-27/profimedia-0698749220.jpg
Foto: Profimedia/Kirby Lee

Već ranih pedesetih godina Ivo Robić postao je jedna od najvećih zvijezda tadašnje jugoslavenske glazbene scene. Prvi veliki uspjesi vezani su uz pjesme Serenada Opatiji, Ta tvoja ruka mala i Samo jednom se ljubi, a nakon objave albuma njegova popularnost dodatno raste. 

Ubrzo slijede i međunarodni uspjesi, kao i suradnja s njemačkim skladateljem Bertom Kaempfertom, iz koje nastaje pjesma Stranac u noći. U engleskoj verziji Franka Sinatre, pod nazivom Strangers in the Night, ova je skladba osvojila prvo mjesto Billboarda i UK Singles Charta te dva Grammyja, čime je Robić neizravno postao dio jedne od najvećih svjetskih pop priča.

Svjetsku slavu Robić je stekao i s pjesmom Morgen, koja mu je donijela nadimak Mister Morgen i prodaju veću od milijun primjeraka - komercijalni uspjeh koji je i danas među najvećima u povijesti domaće glazbe.

Tijekom gotovo 50 godina karijere nastupio je na 87 festivalskih priredbi s oko 150 festivalskih izvedbi, sudjelujući na Zagrebačkom festivalu, Opatijskom festivalu, Splitskom festivalu, Melodijama Istre i Kvarnera, Festivalu kajkavskih popevki Krapina, Zlatnim žicama Slavonije te Pjesmama Podravine i Podravlja. Na vrhuncu međunarodne karijere, na jednom nastupu u Berlinu publika mu je pljeskala čak pola sata.

25 GODINA OD SMRTI IVE ROBIĆA Iza sebe ostavio Franka Sinatru, Nata Kinga Colea... Nije znao da mu je pjesma hit u Americi
Iza sebe ostavio Franka Sinatru, Nata Kinga Colea... Nije znao da mu je pjesma hit u Americi

Snimajući za velike diskografske kuće poput Polydora, Supraphona i Jugotona (danas Croatia Records), Robić je ostvario globalni uspjeh, ali je cijelu karijeru ostao povezan s domaćom publikom. Za svoj glazbeni doprinos dobio je brojna priznanja, među kojima su Nagrada Josip Štolcer Slavenski, Porin za životno djelo te Zlatna Jugotonova ptica za milijun prodanih nosača zvuka.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Aleksandra Prijović s Vannom zapjevala poznati hit 'Da ti nisam bila dovoljna': Uživala je!
DUET KOJI JE SVE ODUŠEVIO

Aleksandra Prijović s Vannom zapjevala poznati hit 'Da ti nisam bila dovoljna': Uživala je!

Regionalna zvijezda podijelila je emotivan trenutak s pratiteljima na svom Instagram profilu. Obožavatelji su imali priliku čuti duet s poznatom hrvatskom pjevačicom
Poslušajte kako zvuče Rundek, Natali Dizdar i Prljavo kazalište kao bossa nova! 'Jako fora'
POP U RITMU BRAZILA

Poslušajte kako zvuče Rundek, Natali Dizdar i Prljavo kazalište kao bossa nova! 'Jako fora'

Projekt Dussanova osvježava domaću scenu, a preselit će se i na pozornicu. Koncertna promocija zakazana je za 21. ožujka u Petom kupeu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026