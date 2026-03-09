Povodom obljetnice smrti Ive Robića objavili video za pjesmu 'Samo jednom se ljubi'

Danas se obilježava 26. godina od kako nas je napustio legendarni pjevač Ivo Robić. Tim povodom Croatia Records, Robićeva matična kuća, vizualizirala je jedan od najvećih reginalnih šlagera "Samo jednom se ljubi".

Budući da iz tog razdoblja postoji vrlo malo sačuvanih videozapisa, nova tehnologija omogućila je oživljavanje scene u kojoj legendarni pjevač izvodi evergreen Samo jednom se ljubi, čime se dočarao duh pedesetih godina, opatijskih plesnjaka i ljetnih pozornica.

Početak je ovo niza različitih aktivnosti vezanih uz 70. obljetnicu albuma "Pjeva vam Ivo Robić" s ciljem približavanja publici značaj glazbe Ive Robića. Album "Pjeva vam Ivo Robić", objavljen 1956. godine, prvi je album zabavne glazbe na našim prostorima, koji je označio početak diskografske povijesti domaće zabavne glazbe.

Na 10-inčnom vinilu našle su se pjesme koje su obilježile početak jedne velike karijere, među njima i Samo jednom se ljubi, kao i Mexico, Odavde do vječnosti, Three Coins in the Fountain (Tri novčića u fontani), Skokiaan, Prva ljubav, ‘Na voce, ‘na chitarra i Hallo, Bim-Bam Baby. Album je snimljen uz plesni ansambl Radio Zagreba i Nikicu Kalogjera, a uz svaku pjesmu bio je naznačen i plesni stil poput foxtrota, slowfoxa, slowa, beguina i tango beguina.

Već ranih pedesetih godina Ivo Robić postao je jedna od najvećih zvijezda tadašnje jugoslavenske glazbene scene. Prvi veliki uspjesi vezani su uz pjesme Serenada Opatiji, Ta tvoja ruka mala i Samo jednom se ljubi, a nakon objave albuma njegova popularnost dodatno raste.

Ubrzo slijede i međunarodni uspjesi, kao i suradnja s njemačkim skladateljem Bertom Kaempfertom, iz koje nastaje pjesma Stranac u noći. U engleskoj verziji Franka Sinatre, pod nazivom Strangers in the Night, ova je skladba osvojila prvo mjesto Billboarda i UK Singles Charta te dva Grammyja, čime je Robić neizravno postao dio jedne od najvećih svjetskih pop priča.

Svjetsku slavu Robić je stekao i s pjesmom Morgen, koja mu je donijela nadimak Mister Morgen i prodaju veću od milijun primjeraka - komercijalni uspjeh koji je i danas među najvećima u povijesti domaće glazbe.

Tijekom gotovo 50 godina karijere nastupio je na 87 festivalskih priredbi s oko 150 festivalskih izvedbi, sudjelujući na Zagrebačkom festivalu, Opatijskom festivalu, Splitskom festivalu, Melodijama Istre i Kvarnera, Festivalu kajkavskih popevki Krapina, Zlatnim žicama Slavonije te Pjesmama Podravine i Podravlja. Na vrhuncu međunarodne karijere, na jednom nastupu u Berlinu publika mu je pljeskala čak pola sata.

Snimajući za velike diskografske kuće poput Polydora, Supraphona i Jugotona (danas Croatia Records), Robić je ostvario globalni uspjeh, ali je cijelu karijeru ostao povezan s domaćom publikom. Za svoj glazbeni doprinos dobio je brojna priznanja, među kojima su Nagrada Josip Štolcer Slavenski, Porin za životno djelo te Zlatna Jugotonova ptica za milijun prodanih nosača zvuka.

