Igor iz 'Braka na prvu' pokazao djevojku. Bili su i na putovanju
Igor iz 'Braka na prvu' iznenadio je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, na svojem Instagram profilu pokazao je kako uživa s djevojkom u Budimpešti. Usto, osvanuo je i video u kojem su spojeni najljepši trenuci s putovanja.
- Romantika u Budimpešti - stoji u opisu ispod objave.
Podsjetimo, iz popularnog showa, Igor je kući otišao sam jer mu Doris nije pružila pravu priliku. Međutim, ubrzo se u njegovom životu dogodio pravi preokret jer je Igor nakon showa ipak pronašao djevojku. Ranije je o svojoj dragoj progovorio i za RTL.
- Oni koji me dobro poznaju znaju da volim romantiku i pokazati da mi je stalo. Cvijeće je bio znak pažnje osobi koja mi mnogo znači - naglasio je Igor tada.
