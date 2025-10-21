Igor iz 'Braka na prvu' pokazao djevojku. Bili su i na putovanju

Igor iz 'Braka na prvu' iznenadio je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, na svojem Instagram profilu pokazao je kako uživa s djevojkom u Budimpešti. Usto, osvanuo je i video u kojem su spojeni najljepši trenuci s putovanja.

- Romantika u Budimpešti - stoji u opisu ispod objave.

Podsjetimo, iz popularnog showa, Igor je kući otišao sam jer mu Doris nije pružila pravu priliku. Međutim, ubrzo se u njegovom životu dogodio pravi preokret jer je Igor nakon showa ipak pronašao djevojku. Ranije je o svojoj dragoj progovorio i za RTL.

- Oni koji me dobro poznaju znaju da volim romantiku i pokazati da mi je stalo. Cvijeće je bio znak pažnje osobi koja mi mnogo znači - naglasio je Igor tada.

Foto: Instagram