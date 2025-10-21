Obavijesti

Show

Komentari 1
'SAKRIVAO' JU JE VEĆ NEKO VRIJEME

Igor iz 'Braka na prvu' pokazao djevojku. Bili su i na putovanju

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Igor iz 'Braka na prvu' pokazao djevojku. Bili su i na putovanju
1
Foto: Instagram

Inače, iz popularnog showa kući je otišao sam jer mu Doris pravi priliku nije pružila. Ipak, sreća mu se osmjehnula te je pokazao dragu koju ljubi

Igor iz 'Braka na prvu' iznenadio je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, na svojem Instagram profilu pokazao je kako uživa s djevojkom u Budimpešti. Usto, osvanuo je i video u kojem su spojeni najljepši trenuci s putovanja. 

- Romantika u Budimpešti - stoji u opisu ispod objave.

Podsjetimo, iz popularnog showa, Igor je kući otišao sam jer mu Doris nije pružila pravu priliku. Međutim, ubrzo se u njegovom životu dogodio pravi preokret jer je Igor nakon showa ipak pronašao djevojku. Ranije je o svojoj dragoj progovorio i za RTL

NOVI POČETAK Irma iz 'Braka na prvu' otkrila je trik za besplatna putovanja: 'Idem kod slavnog umjetnika!'
Irma iz 'Braka na prvu' otkrila je trik za besplatna putovanja: 'Idem kod slavnog umjetnika!'

- Oni koji me dobro poznaju znaju da volim romantiku i pokazati da mi je stalo. Cvijeće je bio znak pažnje osobi koja mi mnogo znači - naglasio je Igor tada. 

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...
DOROTEA, IVANA, ŽELJKO, RENATA...

FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...

Na osobnoj je jedno ime, a na plakatima za koncerte je drugo. I često nemaju baš veze jedno s drugim... Brojne su regionalne zvijezde, baš kao i one u Hollywoodu, 'popravljale' svoja imena kako bi bila 'primamljivija'. Krenimo u pregled...
Sjećate se nje? Susan Boyle bila je senzacija: Pogledajte kako izgleda sad, neprepoznatljiva je
PROSLAVILA SE 2009.

Sjećate se nje? Susan Boyle bila je senzacija: Pogledajte kako izgleda sad, neprepoznatljiva je

U ponedjeljak su dodijeljene nagrade Pride of Britain u Londonu, a među uzvanicima bila je i Susan Boyle. Ona se proslavila u showu 'Britain's Got Talent', a onda se neko vrijeme povukla iz javnosti. Oduševila je na crvenom tepihom svojim izgledom!
Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom
NEPREPOZNATLJIV

Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom

Plesnog instruktora gledamo kao člana žirija u poznatom showu 'Supertalent'. Iako je već godinama njegova 'frizura' ista, svojedobno je pokazao kakvu je kosu nekad imao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025