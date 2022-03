Igor Kojić i Barbara Šegetin zabavljali se zajedno u noćnom klubu, pjevao njegov otac Keba

Igor Kojić (34), bivši suprug Severine (49), na Instagramu je objavio video iz noćnog provoda na kojem je pjevao njegov otac Dragan Kojić Keba (61).

POGLEDAJTE VIDEO:

Veselom društvu pridružila se i reality zvijezda Barbara Šegetin (32) koju je javnost upoznala 2016. kao natjecateljicu u 'Big Brotheru'.

- Večer za pamćenje - napisao je Igor uz video na kojem svi pjevaju pjesme njegovog oca Dragana.

Njegov video na svom profilu podijelila je i Barbara koja je prošle godine u listopadu dobila sina Luku s tenisačem Damirom Džumhurom (29). Nakon rastave od Severine, Igor se manje eksponira u javnosti, ali je i dalje aktivan na društvenim mrežama.

Podsjećamo, Severina i Igor sporazumno su se razveli u kolovozu prošle godine nakon šest godina braka, a Igorov otac nedavno je komentirao njihovu odluku.

- Što se tiče razvoda Igora i Severine, on nije dolazio da ga posavjetujem kad se sve to događalo. Odrasli su ljudi i znaju što je najbolje za njih. Pa, evo, pogledaj kakva je situacija među ljudima, danas se svi razvode. Naravno da bi bilo bolje da to nisu napravili, ali nije moje da sudim - rekao je Keba za Telegraf.rs.

