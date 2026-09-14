Igor Kojić i trudna Nikolina bili zajedno na Kebinom koncertu, otkrio je detalje njihove veze

Dok je Dragan Kojić Keba (65) na beogradskom Tašmajdanu pred publikom nizao svoje hitove, dio pozornosti te večeri ipak je završio na njegovu sinu. Igor Kojić (39) na očev koncert 'Sad i ko zna kad' stigao je s trudnom partnericom Nikolinom Šaponjom (27), a bio je to njihov prvi zajednički izlazak u javnosti otkad se doznalo da čekaju dijete. Koncert je održan u subotu na stadionu Tašmajdan.

Igor i Nikolina pred fotografima nisu krili dobro raspoloženje. Pozirali su zajedno, a Nikolina je za večer odabrala kratku bijelu haljinu. Igor je potom pred okupljenim novinarima prvi put nešto više rekao o prinovi, ali i otkrio kako je njegov otac reagirao na vijest da će postati djed.

- Keba je bio jako sretan kad je čuo da će postati djed. Nisam se uplašio, ja sam se radovao, to je jedna divna vijest - rekao je Igor.

Otkrio je i da njegova veza s Nikolinom nije počela preko noći. Njih dvoje poznavali su se i prije nego što su postali par, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubav.

- Bili smo prvo prijatelji i onda malo-pomalo - kratko je opisao njihov početak. Dodao je da im spol djeteta nije važan te da samo žele da trudnoća prođe dobro i da beba bude zdrava.

Foto: Antonio Ahel

Nikolina, međutim, ni prije veze s Igorom nije bila potpuno nepoznata hrvatskoj javnosti. Riječanka je 2019. godine osvojila titulu prve pratilje na izboru za Miss Primorsko-goranske županije, a poslije se uključila u politiku. Bila je glasnogovornica Foruma mladih SDP-a, a od 2022. do 2025. i članica Savjeta mladih Grada Rijeke.

Foto: Facebook/Nikolina Šaponja

U središte pozornosti ponovno je dospjela u proljeće 2025., usred podjela u riječkom SDP-u. Iako je tad još bila članica stranke i nalazila se na predizbornom plakatu SDP-ove kandidatkinje za gradonačelnicu Sandre Krpan, Šaponja je odlučila podržati tadašnjeg gradonačelnika Marka Filipovića i njegovu nezavisnu opciju na lokalnim izborima.