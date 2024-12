Igor Kojić nakon dugo vremena progovorio o Severini pa otkrio: 'Prava ljubav je samo jedna...'

Što se tiče nje, mislim da joj nije zabranjen ulazak u Srbiju. Iskreno, nisam pratio tu priču, potpuno sam se isključio. Svima želim sreću i sve najbolje u životu, pa tako i njoj. Ne komuniciramo, komentirao je kratko Igor Kojić za Kurir svoju bivšu suprugu Severinu i slučaj iz kolovoza ove godine kada je pjevačicu na granici zaustavila srpska policija, pretresla joj auto i odvela na razgovor.

U braku su bili šest godina, a razveli su se 2021.

Foto: Instagram

O pitanju oko nove ljubavi kazao je:

- Ne znam otkud vam to (smijeh). Moj otac je to rekao u žurbi, i neka je. "Rekao pa porekao," kako se kaže. Nikad se nisam skrivao, ni od prošlih ni od novih ljubavi. Živim život tako da se trudim svaki dan pronaći novu radost, ali prava ljubav postoji samo jedna, i ona je na nebu. Moje srce je zauzeto i odvojeno za prave vrijednosti. Inače, ne bih sada komentirao svoj privatni život. Trudim se uživati. Kod mene je uvijek sve bilo u najboljem redu. Volim, živim i ponašam se normalno.

Nedavno su srpski mediji pisali kako je našao 15 godina mlađu djevojku, a Igor je to demantirao.

- Nedavno je izašla fotografija moje sestre od tetke, a napisali su da imam novu djevojku. To mi je sestra. Ne zanima me što se piše, to me nikad nije diralo. Važno je da ja znam tko sam i što sam unutar svoja četiri zida. Nova ljubav je uvijek dobrodošla, iako postoji samo jedna prava - rekao je Igor, a na pitanje hoće li za doček Nove godine u ponoć poljubiti novu djevojku, odgovorio je:

- Ako bude uz mene, zašto ne.

Foto: Antonio Ahel