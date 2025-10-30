Ikone 'Fleetwood Maca' uspjele su se pomiriti? Stevie Nicks: 'Čini nam se kao da je bilo jučer'

Članovi poznatog benda 'Fleetwood Mac' i bivši ljubavni par s burnom prošlošću, Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, ponovno razgovaraju. Glazbenici su nedavno sudjelovali u odvojenim intervjuima u podcastu 'Song Exploder'. Između ostalog, govorili su o tome kako je stvorena pjesma 'Frozen Love', hit s njihovog jedinog zajedničkog albuma 'Buckingham Nicks' iz 1973. godine.

Album, zbog kojeg su kasnije postali dio popularnog sastava, u rujnu je doživio svoje reizdanje nakon gotovo 50 godina. Upravo je taj događaj potaknuo i obnavljanje kontakta između ova dva glazbenika koji su, prema onome što je Nicks rekla u spomenutom intervjuu, razgovarali jedan dan prije snimanja podcasta.

Pjevačica koja je bivšeg poslovnog i ljubavnog partnera upoznala još u srednjoj školi davne 1966. godine, izjavila je: 'Lindsey i ja počeli smo razgovarati o tome prošle noći. Cijela nam se ta stvar zaista čini kako da je bilo jučer'. Također, objasnila je i kako je došlo do toga da Buckingham i ona postanu duo.

Nakon što su kao članovi sastava 'Fritz' nastupali kao uvodna točka za Jimija Hendrixa i Janis, Joplin Keith Olsen rekao im je kako bi bolje 'prošli' kao duo, nego dio benda. 'Keith nam je bio ekstremna podrška, ali 'Fritz' nikada nije mogao osigurati diskografski ugovor', priznala je Nicks. Iako su im članovi spomenutog benda bili dragi, znali su da moraju odustati od suradnje s njima znajući kako ih očekuje novo, uspješnije poglavlje u karijeri.

Što se tiče njihovog hita 'Frozen Love', pjevačica je rekla kako ona zapravo govori o dvoje zaljubljenih ljudi koji su, unatoč tome što su imali svoje različitosti i malo drugačiji pogled na svijet, svoju vezu doživljavali kao dar. 'Volim razmišljati i njoj kao o 'Orkanskim visovima' ili 'Velikim očekivanjima' - modernoj ljubavnoj aferi, tragediji. Zato jer nitko zapravo ne voli ljubavne pjesme . Sigurno, ja ne, a zapravo ne ni Lindsey', objasnila je Nicks.

Buckingham se pak više osvrnuo na svoje umijeće sviranja gitare, a opisao je i kakva je bila njihova suradnja: 'Razumjela je da transformiram stvari za nju, i ja sam razumio da ne bih imao ništa za transformirati bez prekrasnog centra koji mi je dala'.

Ovaj bivši ljubavni par svoju je vezu započeo 1972. godine. Popularnom 'Fleetwood Macu' pridružili su se 1974., a svoj su romantični odnos okončali nakon što se bend proslavio i izdao svoj poznati album 'Rumours'. Unatoč prekidu, još su godinama zajedno nastupali u spomenutom sastavu s Mickom Fleetwoodom, Johnom McViem i pokojnom Victorio McVie.

Za njihovu vezu Stevie Nicks je rekla da je bila teška i puna uspona i padova, no ono što su radili je bilo toliko veliko i divno da se isplatilo pretrpjeti neke komplicirane stvari radi toga.