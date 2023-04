Otkriven uzrok smrti pjevačice i klavijaturistice Christine McVie

Prema navodima The Blasta, klavijaturistica i pjevačica Fleetwood Maca, Christine McVie preminula je od moždanog udara izazvanog agresivnim oblikom raka.

Glazbenici je dijagnosticiran 'metastatski zloćudni tumor nepoznatog primarnog porijekla', a rak je se proširio njezinim tijelom.

Unatoč tome, rak se navodi kao sekundarni uzrok njezine smrti te je McVie primarno umrla od 'ishemičnog moždanog udara'.

Prema Klinici Mayo, ishemijski moždani udar 'nastaje kada je dotok krvi u dio mozga prekinut ili smanjen, sprječavajući tkivo mozga da dobije kisik i hranjive tvari. Moždane stanice tada počinju umirati za nekoliko minuta'.

Prisjetimo se, McVie je preminula u studenom prošle godine te je ta vijest šokirala mnoge, a članovi benda Christinu su opisali kao jedinstvenu, posebnu i talentiranu izvan svih granica".

- Bila je najbolja glazbenica koju smo mogli imati u svom bendu i najbolja prijateljica koju smo mogli imati u životu. Bili smo tako sretni što je s nama. Jako smo je cijenili i zahvalni smo joj na nevjerojatnim uspomenama. Jako će nam nedostajati - objasnili su.

McVie je napisala i neke od najpoznatijih pjesama benda kao što su 'Little Lies', 'Don't Stop, Say You Love Me', 'Everywhere' i 'Songbird', a pjevačica je izdala i solo albume, od kojih je drugi 1984. pod nazivom 'Christine McVie' sadržavao hitove poput 'Got a Hold on Me' i 'Love Will Show Us How'.

